Motociclista fica ferido em acidente no perímetro urbano da BR-116

CARATINGA – Um acidente envolvendo carro e moto foi registrado pela Polícia Militar na manhã de ontem, na BR-116, no Bairro Santa Zita, próximo ao Menino Maluquinho. Caliel Rodrigues Peres de Lana, 22 anos, colidiu sua moto contra um Corsa, que era dirigido por Antônio Bernardo Coelho, 76.

De acordo com o soldado Corrêa, do Corpo de Bombeiro Militar, os envolvidos contaram que o motorista fez uma conversão sem sinalizar e o motociclista não conseguiu evitar a colisão na traseira do carro. Caliel foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sentindo dores na perna direita e na região da cintura.

Segundo o cabo Valter, da Polícia Militar, o condutor do veículo disse que foi fazer a conversão e não reparou que o motociclista estava vindo. Os dois entraram em acordo e foram liberados. “O condutor reconheceu seu erro, as medidas serão tomadas e ele foi liberado”, disse o militar.