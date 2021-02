Morre vítima de acidente entre moto e automóvel na BR-116

INHAPIM – Faleceu neste último sábado (20), José Antônio de Castro Silva, de 31 anos, que se envolveu em um acidente entre carro e moto na BR-116, em Inhapim.

Morador do bairro Santa Cruz, em Inhapim, José Antônio era um dos ocupantes da moto que envolveu na colisão contra um Gol, com placas de Governador Valadares, na noite da última sexta-feira (19). Ele e a outra vítima do acidente, Leandro Marçal dos Reis, foram socorridos pelos bombeiros civis e uma ambulância até a uma unidade hospitalar de Caratinga.

Por causa do acidente, a moto ficou bastante estragada e o carro com a lateral amassada. Um dos retrovisores do Gol chegou a se soltar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o boletim de ocorrência. Um laudo irá apontar as causas do acidente.