Morre motociclista que foi atingido por veículo na contramão

Acidente foi no último sábado (20), na MG-329

CARATINGA – Faleceu na manhã desta segunda-feira (22), o motociclista Bruno Ferreira Soares, que se envolveu em um acidente no último sábado (20) na MG-329, trecho que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. A colisão foi próxima a Frical.

A motocicleta conduzida por Bruno foi atingida por um veículo Onix de cor branca, que invadiu a contramão. Bruno estava internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), e acabou não resistindo aos ferimentos causados no acidente.

O ACIDENTE

Bruno tinha acabado de sair do serviço na Frical e seguia em direção a Caratinga, quando foi atingido violentamente pelo veículo Onix, com placas de Bom Jesus do Galho.

O motociclista foi socorrido pelo corpo de Bombeiros Militar de Caratinga com fratura exposta no joelho e lesões no fêmur e na tíbia. O motorista deixou o local a pé antes da chegada da polícia.

A Polícia Civil informou que o motorista se apresentará junto de seu advogado nos próximos dias.