Morre idosa vítima do acidente na MG-329

DA REDAÇÃO – Faleceu neste final de semana, Maria Sales de Souza, de 76 anos. Ela era uma das vítimas do grave acidente registrado na madrugada do último sábado (8), no km 24 da MG-329, próximo a Bom Jesus do Galho.

Maria, que aparentemente teria sofrido ferimentos leves, de acordo com familiares; se queixou de dores abdominais, e a causa provável seria o rompimento do baço. Ela faleceu na noite do último sábado e foi sepultada ontem.

Segundo familiares, o estado de saúde do motorista do corsa também inspira cuidados. Outros dois ocupantes do veículo seguem internados. Um deles, uma criança, precisou passar por cirurgia para retirada do baço.

O ACIDENTE

O acidente foi aconteceu na madrugada do último sábado (8) no km 24 da MG-329, trecho que corta o município de Bom Jesus do Galho. A colisão envolveu um Cobalt e um Corsa, sendo que um dos automóveis pegou fogo após a batida. Os ocupantes dos veículos ficaram feridos.

Conforme levantamentos feitos pelos bombeiros militares, que prestaram socorro às vítimas, o Cobalt seguia sentido trevo de Sapucaia enquanto o Corsa seguia sentido Bom Jesus do Galho. Este veículo era dirigido por Rafael de Souza Botelho, 32 anos, e levava três passageiros. Sargento BM Fernandes informou que foi necessário o uso do aparelho desencarcerador para retirar as vítimas. Ele relatou que o motorista Rafael sofreu fraturas numa das pernas e em um dos braços. Já a passageira Maria Sales de Souza, 76, que é avó do condutor, também ficou ferida. Ambos foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. Os demais passageiros foram socorridos por terceiros.

O veículo Cobalt foi consumido pelas chamas após a colisão, mas seus três ocupantes conseguiram sair e sofreram ferimentos leves. Este automóvel era conduzido por João Geraldo de Freitas, 44. Os bombeiros extinguiram as chamas e também limparam a pista, devido ao derramamento de óleo.

De acordo com informações, João Geraldo foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado que ele ingeriu bebida alcoólica. O motorista foi conduzido para UPA e após atendimento, foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil.