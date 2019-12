Moradores eliminam ponto de descarte irregular de lixo no Santa Cruz

Local foi transformado em jardim pela comunidade com apoio da Secretaria de Meio Ambiente

CARATINGA- Moradores da Rua João Pipote, Bairro Santa Cruz, se empenharam para eliminar um ponto de grande acúmulo de lixo com apoio da Secretaria de Meio Ambiente. O descarte irregular ocorre há anos no espaço situado à esquina com a escadaria de acesso à Rua Itanhomi.

O local é muito próximo às residências. Mau cheiro, animais e insetos proliferam. Como o ponto de descarte é antigo, além do trabalho de restauração e limpeza foi preciso pensar em conscientização. O mutirão para montagem do jardim aconteceu na manhã de ontem.

ANTIGO CENÁRIO

Arlindo Ferreira, encarregado da equipe varredora do Bairro Santa Cruz analisa o antes e depois do local e afirma que “a realidade era triste”. “Já morei aqui em frente, trabalho na prefeitura há 20 anos com essa varrição na minha responsabilidade, muitas vezes a prefeitura veio aqui, tirou o entulho e no outro dia as pessoas jogaram. Então hoje, estamos arrumando direitinho e meu pedido é que colaborem, estamos distribuindo uns panfletos, cada um colocar se lixo na hora certa e de preferência na sua porta, colocar exatamente no momento do caminhão passar e não jogar entulho aqui. Nós da equipe do Meio Ambiente fazemos a nossa parte, mas precisamos que a comunidade também colabore. Dia de sábado e domingo de manhã era lixo no meio da rua, da praça e isso representa doença. Cidade limpa é saúde. Vamos fazer uma praça bonita, um jardim bonito aqui e esperamos que todos ajudem a preservar”.

Vera Lúcia Ribeiro, que mora bem em frente ao antigo ponto de descarte de lixo que agora virou jardim, afirma que a convivia com um cenário bastante desagradável. “Já tentamos várias vezes conversar com os moradores para não jogar, principalmente, entulho. Em relação ao lixo, as pessoas do escadão não tinham onde jogar, jogavam aqui do lado, mas aí todo mundo se aproveitava e trazia, tem gente que vem de várias ruas deixar lixo aqui. Só nós sabemos o que era morar em frente a esse lixão com bichos, doença, pombo o dia inteiro. Era muito mau cheiro, jogavam animais mortos e ainda os bichos que vêm do próprio lixo, muito rato. Temos as crianças e não podemos deixar na rua, os coletores também já não conseguiam pegar tudo, vão ficando aqueles restos. E agora foi proposto esse trabalho aqui e tenho fé em Deus que vai dar certo”.

A moradora pede que a população colabore, cuidando para que o espaço seja conservado. “Pedimos que eles apoiem, conservem, isso aqui não é só pra mim ou só para minha família, mas, para todos nós. Quem vinha aqui e dava de cara com aquele lixão, agora vai dar de cara com um jardim. É benefício para todos nós, queremos apoio e a conservação”.

A TRANSFORMAÇÃO

Já há alguns meses, alguns locais de Caratinga têm passado por verdadeiras transformações, onde o lixo dá lugar a um local bonito e cheio de vida. Aline Ângelo, diretora do Departamento de Educação Ambiental explica que, ao todo, seis jardins já foram feitos sendo três no Bairro Santa Zita, um no Bairro Salatiel, um na Rua José Belegard, Bairro Aparecida e, agora, este no Bairro Santa Cruz.

De acordo com Aline, o envolvimento da comunidade é fundamental, desde o trabalho em mutirão, até mesmo à questão educativa. “Estamos tendo apoio da população porque isso é para eles, um trabalho que vai ajudá-los a ter uma qualidade de vida maior e em torno desse jardim, estamos fazendo um trabalho de conscientização da população, solicitando a todos eles que colaborem, cuidem do seu lixo, porque todos nós produzimos lixo e somos responsáveis por aquilo que produzimos. Temos que descartá-lo de forma correta. Foi realizado antes desse jardim aqui um alinhamento com a empresa coletora, Construrban, estamos distribuindo os panfletos no entorno mostrando para eles o horário da coleta, solicitando que cuidem do seu lixo, coloque na sua porta que a empresa vai coletar. Assim como não queremos o lixo na nossa porta, também não vamos colocar na porta do outro. Vamos cuidar da nossa rua, a aceitação está sendo muito boa de todos que fizemos”.

COLETA

O Departamento de Educação Ambiental orienta aos moradores da Rua João Pipote que de segunda à sexta, o caminhão coletor passa a partir das 10h e aos domingos não há coleta de lixo. Seu lixo deve ser depositado adequadamente em frente sua porta até 10 minutos antes do horário previsto, para que seja realizada a coleta. Já a coleta seletiva acontece todas as terças-feiras, às 11h30.