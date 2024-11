Morador de Santa Margarida morre em acidente na BR-262

MATIPÓ – Luciano Felício de Souza morreu na tarde do último sábado (23), após sofrer uma queda de motocicleta, no km 73, da BR 262, no trevo de Matipó. Ele era morador de Santa Margarida.

Ele conduzia uma Honda Bross 160, quando aconteceu o acidente, que resultou em ferimentos graves. Luciano foi socorrido por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital Cristo Rei, em Matipó, onde não resistiu e morreu durante o atendimento.

O registro da ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal, que tomou todas as medidas pertinentes ao fato.