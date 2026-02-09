Muro de funerária desaba com chuva, e caixões caem em córrego em Minas Gerais

Os itens do mostruário estariam apoiados na estrutura quando ocorreu o acidente

O muro de uma funerária desabou após fortes chuvas em Bicas, na Zona da Mata, nesse domingo (8/2), e diversos caixões caíram em um córrego. Os itens do mostruário estariam apoiados na estrutura quando ocorreu o acidente.

Conforme a Defesa Civil de Bicas, foi registrado no local solo fortemente erodido, comprometimento da fundação da edificação e risco estrutural evidente.

“A Defesa Civil foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo desabamento parcial de edificação, conforme constatado no local. Observa-se o colapso de parede/estrutura de alvenaria, com grande volume de entulho, solo saturado e presença de acúmulo de água, indicando instabilidade do terreno, possivelmente agravada por chuvas recentes”, informou.

O órgão recomendou o isolamento imediato da área e adoção de medidas emergenciais de contenção do solo.

Fonte: O Tempo