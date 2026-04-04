TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO LÁ VIE EM CARATINGA

Na madrugada deste sábado, por volta de 1h20, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro lá vie, em Caratinga, Minas Gerais.
Segundo relatos de moradores, a situação foi de pânico, com diversos disparos de arma de fogo sendo ouvidos na região. O barulho intenso dos tiros assustou quem vive nas proximidades.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao local para averiguar a ocorrência. Apesar da gravidade da situação, até o momento não há registro de vítimas.
A ocorrência segue em andamento, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.