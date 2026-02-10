Homem é preso por receptação de gado e animais furtados são recuperados

UBAPORANGA – Um homem de 63 anos foi preso na manhã deste sábado (7) por receptação de gado na localidade do Córrego dos Magalhães, zona rural de Ubaporanga. A ação resultou ainda na recuperação de animais furtados em municípios da região.

A prisão ocorreu após denúncias sobre furtos de gado registrados nas cidades de Inhapim e Imbé de Minas. Com base nas informações repassadas, equipes policiais iniciaram diligências para localizar os semoventes subtraídos.

Durante as buscas, os animais foram encontrados na zona rural de Ubaporanga. No local, as vítimas reconheceram três bezerros como sendo de sua propriedade. Diante da confirmação, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde permaneceu à disposição da Justiça.