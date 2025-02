Minas Gerais atinge a menor taxa de desemprego da história

Ações do Governo de Minas levaram o estado ao reconhecimento de pleno emprego, com população economicamente ativa praticamente toda empregada

DA REDAÇÃO – Minas Gerais celebra um marco histórico: a taxa de desemprego chegou ao patamar de 4,3% no quarto trimestre de 2024, o menor índice desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012. A taxa ficou abaixo da média nacional, que registrou 6,2% no mesmo período. O resultado indica que o pleno emprego já é realidade em Minas Gerais.

Essa foi a quarta redução seguida registrada pelo estado, puxada, sobretudo, pela atração de investimentos e mão de obra qualificada. Com isso, Minas alcança o chamado pleno emprego, cenário em que praticamente toda a população economicamente ativa está empregada.

O desempenho é fruto de políticas públicas e ações estratégicas implementadas pelo Governo de Minas para ampliar a atração de investimentos, gerando impacto direto na geração de emprego, renda e qualidade de vida para os mineiros.

O governador Romeu Zema destacou a importância desse avanço. “Minas Gerais está mostrando ao país que é possível crescer com responsabilidade e gerar oportunidades para todos. Esse resultado é a prova de que estamos no caminho certo, atraindo investimentos e qualificando nossa mão de obra”, ressaltou Romeu Zema.

A secretária de Desenvolvimento Social, Alê Portela, também comemorou o feito histórico. “Celebramos a menor taxa de desemprego da história, destacando importantes avanços promovidos pela Sedese. O incentivo à capacitação profissional está abrindo portas e criando oportunidades reais de emprego para nossa população. Estamos investindo em pessoas, o que tem transformado vidas e fortalecido a economia de Minas Gerais”, enfatizou Alê Portela.

Um milhão de oportunidades

Com uma taxa de desocupação inferior à média nacional, Minas Gerais se consolida como um dos estados mais dinâmicos do país. Desde 2019, o estado já criou mais de 875 mil vagas formais, se aproximando de outra marca histórica: a de 1 milhão de empregos gerados até 2026.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Mila Corrêa, reforçou que Minas está no caminho certo.

“Em 2024, foram quase 140 mil novas vagas, colocando Minas entre os estados que mais contribuíram para a redução do desemprego no Brasil no último ano. E seguiremos neste ritmo, atraindo cada vez mais investimentos e criando um ambiente de negócios amigável para quem quer empreender e gerar renda para os mineiros”, destacou a secretária.

O motor de oportunidades no estado é o micro e pequeno negócio. O setor fechou o ano de 2024 mantendo alta no saldo de geração de novos postos de trabalho ao redor do estado. Do saldo de mais de 139 mil vagas formais geradas, as micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por 79,4% (110.783 empregos).

Minas é o segundo principal gerador de empregos por MPEs no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo (306.523). No entanto, no estado paulista a participação dos pequenos negócios é menor que em Minas (66,7%).

Uma das beneficiadas é Ana Paula da Silva, de 30 anos, que trabalha como atendente em uma farmácia de Barbacena, na Zona da Mata. Ela destaca a importância do emprego em sua vida.

“Eu acho muito importante ter um emprego, pois nos permite ser independentes e ter nosso próprio dinheiro. Para quem tem família e filhos, isso ajuda demais. Hoje em dia, ter uma fonte de renda é muito importante em nossas vidas, principalmente diante das dificuldades que enfrentamos”, contou.

E isso muda a vida dos mineiros de geração em geração, como aconteceu com o Giovanni Gonçalves, 29 anos, vendedor de calçados. “O emprego é essencial para crescer na vida e sustentar minha família. Tenho um menino de oito anos, e minha prioridade é trabalhar para oferecer o melhor para ele”, disse.

Mão de obra qualificada

Para garantir que a população esteja capacitada para ocupar as vagas geradas, o governo estadual tem investido em qualificação profissional. Programas como o Minas Forma, que oferece mais de 10 mil vagas em cursos voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e o Trilhas de Futuro, direcionado à formação técnica de jovens, têm preparado milhares de mineiros para atender às demandas do mercado de trabalho.

Atração de investimentos

Em 2024, Minas manteve um desempenho de destaque na atração de investimentos privados, acumulando mais de R$ 460 bilhões desde 2019. Essa média anual de R$ 80 bilhões é significativamente superior aos R$ 11 bilhões registrados entre 1998 e 2018.

O crescimento expressivo reflete um ambiente econômico estável, com incentivos fiscais e segurança jurídica que atraem novos negócios para o estado.