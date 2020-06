Menores apreendidos por tráfico no Esplanada

CARATINGA – Uma menina de 13 anos e mais dois menores de 14 e 15 anos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil por tráfico de drogas.

A Polícia Militar recebeu denúncia de que na rua Juca Lopes, no bairro Esplanada, haveria um baile funk, com pessoas manuseando arma de fogo e drogas. Militares conseguiram visualizar o momento em que menores infratores retiravam as drogas e arma de fogo e colocavam em uma bolsa.

No momento em que a menor infratora de 13 anos tentou sair do local com a bolsa, contendo as drogas e arma de fogo, em uma motocicleta de aluguel, foi interceptada por um policial.

Na casa em que os menores estavam foram encontrados uma barra de maconha, uma balança, um revólver calibre 32 e 15 munições.

Os materiais, e os menores acompanhados por responsável, foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil.