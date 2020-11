Marlise do Bauer defenderá Educação em primeiro mandato

Candidata foi eleita com 232 votos para compor legislativo em Vargem Alegre

DA REDAÇÃO– Marlise Almeida da Silveira, a ‘Marlise do Bauer’ (PV), eleita para primeiro mandato com 232 votos em Vargem Alegre, defende entre as suas principais bandeiras, a Educação.

Em entrevista, ela destaca o porquê decidiu ingressar na política. “Consideramos Vargem Alegre como uma cidade da Educação e começamos a ver várias pessoas que se dedicam muito a essa área, aos estudos, à melhoria da sociedade, perceber que não existia uma representação forte, que de fato estava preocupada com isso, no legislativo. Eram pessoas aleatórias, que tentavam fazer um bom trabalho, mas, que às vezes não conseguiam se dedicar muito à Educação, à Agricultura, de verdade, então eu decidi: ‘Eu acho que eu vou’. E eu busquei muito em Deus confirmação desse desejo para que desse certo o projeto, para que não fosse só uma coisa minha”.

Marlise cita o desafio de se propor a atuar como uma representante da população. “É muita responsabilidade, então, depois de muito tempo orando também, pedindo confirmação, eu recebi e me candidatei. Mas, a intenção mesmo é fazer esse trabalho voltado à Educação e à profissionalização. Esse olhar de valorização mesmo da nossa cultura”.

Ela também fez um balanço do período de campanha e da experiência do contato mais próximo com a população, ouvindo os anseios. “É fundamental. É muito gostoso poder conversar e ir descobrindo tantas outras demandas. Infelizmente, muitas são urgentes. Mas, esse contato direto com a população foi dando muita força e confirmação para esse desejo de ser representante na Câmara. E eu quero continuar tendo esse contato, porque fui muito bem recebida, todos os candidatos, não soube de nenhuma situação desagradável com nenhum candidato. Acho que a população queria mesmo ser ouvida, ter esse contato com os candidatos e apresentar quais eram as necessidades, os desejos. Fiquei muito satisfeita.”

O elo entre legislativo e executivo é fundamental para que os projetos aconteçam, trazendo benefícios para a população. Marlise acrescenta suas expectativas de trabalho junto à prefeitura. “Vimos que essa eleição, tanto para majoritário quanto para a Câmara, a população mostrou esse desejo de mudança nas urnas. Todos os candidatos que foram eleitos para a Câmara e majoritário são pessoas muito responsáveis e que estão comprometidas com a população. Isso só faz com que as expectativas sejam maiores para que o trabalho seja bem feito nos dois poderes”.

Por fim, ela deixa sua mensagem à população vargealegrense. “Quero agradecer a cada eleitor que pôde votar em mim, sabemos que em Vargem Alegre existem muitas famílias, temos muitos amigos que também foram candidatos, mas, até mesmo aqueles que não puderam votar em mim, mas, que desejaram boa sorte. Agradeço profundamente, de coração. Me comprometo, mesmo durante a campanha já me comprometi com cada pessoa, cada eleitor com quem conversei e vou manter esse compromisso de honrar o voto de confiança de cada um”.

Para isso, enfatiza um trabalho “muito justo, honesto, olhando de verdade a necessidade da população, para que tenhamos Vargem Alegre prosperando e se desenvolvendo na Educação, Agricultura, Esporte, Lazer, Cultura, Infraestrutura, enfim. Juntos, vamos trabalhar por uma cidade ainda mais feliz”.