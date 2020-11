Marcinho fala de sua reeleição em Inhapim

DA REDAÇÃO – Márcio Elias de Lima e Santos, o ‘Marcinho’ (MDB), é o primeiro prefeito reeleito na história de Inhapim. Marcinho e o vice Sandro Adriano Oliveira Silva (MDB) ganharam as eleições com 8.563 votos. Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, Marcinho agradeceu o apoio da população e falou do processo eleitoral.

Qual avaliação que você faz da campanha?

Foi uma campanha muito tranquila, o nosso slogan é “O trabalho deve continuar”, mas o que nós pregamos durante toda nossa campanha foi o respeito e empatia. Respeitamos nosso povo, fomos ganhando força e o trabalho foi extremamente positivo.

Tendo por base seu primeiro mandato, o que acertou e o que pretende melhorar e aperfeiçoar?

Creio que acertamos muito em ouvir nosso povo, realizamos audiências públicas no início do mandato e isso serviu como norte em nossa gestão. E pela primeira vez o município de Inhapim está tendo a oportunidade de um gestor corrigir onde talvez não tenha atendido o objetivo. Nós vamos ter essa oportunidade, e pretendemos dentro do possível estar corrigindo e melhorar cada vez mais para nosso povo.

Você é o primeiro prefeito reeleito na história de Inhapim. Como analisa esse fato?

São servidores que entenderam quem em primeiro lugar nós estamos aqui para servir nosso povo de Inhapim, e gratidão a Deus por estar no local onde amo, onde cresci, onde vivo com minha família, é gratidão. E aumenta com certeza nossa responsabilidade e nosso compromisso com nosso povo de Inhapim.

Como pretende trabalhar como o legislativo?

Houve uma mudança, na atual gestão tivemos uma minoria, mas nem por isso deixamos de trabalhar através do diálogo, da transparência. Da mesma forma que pretendemos caminhar junto como o legislativo, em parceria, com a conversa, acho que assim que ganha é o município de Inhapim.

Qual a mensagem que deixa para o povo de Inhapim

A mensagem que deixo é de gratidão, e que o trabalho vai continuar, com as graças de Deus nós estaremos à disposição como estivemos do nosso povo de Inhapim. Podem contar com a equipe Marcinho para servir a todo nosso povo de Inhapim.