Competindo em Santana do Paraíso, atleta de Caratinga é campeão em sua categoria

DA REDAÇÃO- O atleta Bruno Júnior de Freitas (Bruno El Shaday) participou do Mundial do Paraíso- Maratona XCM-MTB, em Santana do Paraíso, no domingo (29/11). A prova de 60 km válida para o ranking mineiro.

Representando Caratinga, Bruno alcançou o 5° lugar geral Elite e foi campeão da categoria Master. O desempenho satisfatório fez com que ele ficasse à frente do campeão brasileiro Walace Tutano. “Foi uma prova dura. Ele é um atleta forte, então foi uma das minhas maiores vitórias”, disse.