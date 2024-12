Mangueira conquista o título do Campeonato de Bairros 2024, em Manhumirim

MANHUMIRIM – Terminou no último sábado (30/11), o Campeonato de Bairros 2024, promovido pela Prefeitura de Manhumirim, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. A competição contou com a participação de 11 equipes. Nossa Senhora de Lourdes e Mangueira fizeram a grande final, que aconteceu no campo da Praça Municipal de Esportes. O jogo foi muito equilibrado, e com um gol de Romarinho, o bairro Mangueira venceu por 1 a 0 e conquistou o título!

Artilheiro

Douglas Silva (Nossa Senhora de Lourdes) marcou 10 gols e foi o artilheiro do campeonato.

Melhor Goleiro

O goleiro menos vazado foi André (Nossa Senhora de Lourdes).

Premiação em dinheiro

O campeão, além do troféu e medalhas, levou a premiação de R$ 2.000,00 (dois mil). O vice-campeão ganhou o troféu, medalhas e a premiação de R$ 1.000,00 (mil reais). O artilheiro levou o troféu e R$ 200 (duzentos reais), e o melhor goleiro ganhou o troféu e R$ 200 (duzentos reais).

Despedida

O jogador Dinho, da equipe do Mangueira, anunciou a sua despedida da competição. Com 40 anos, Dinho foi campeão em cinco oportunidades e uma vez foi vice-campeão. Ele disse que não jogará no próximo ano.

Agradecimentos

O secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Gabriel Nunes agradece ao prefeito Serginho Borel; vice-prefeito, Sebastião Tristão; toda a equipe da Secretaria de Esportes, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Saúde, e a todas às equipes que participaram da competição. “Parabéns às equipes finalistas e a todos os atletas!”, destacou o secretário.

Valdir Vieira / Prefeitura de Manhumirim