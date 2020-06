Mais dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19

CARATINGA– Dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19 em Caratinga foram confirmados em menos de 24 horas.

Na noite de sexta-feira (19), o Casu- Hospital Irmã Denise divulgou o sexto óbito de paciente diagnosticado com covid-19 em Caratinga. Trata-se de uma mulher, 47 anos, residente no Distrito de Santo do Antônio do Manhuaçu (Córrego do Suíço), que estava internada. “A direção e equipes do Casu – Hospital Irmã Denise estão solidários com os familiares neste momento difícil”, disse.

Já na manhã de sábado (20), faleceu um homem com idade de 48 anos, residente no Bairro Nossa Senhora Aparecida. O paciente foi admitido no atendimento ambulatório do Hospital Irmã Denise em óbito. “A Prefeitura de Caratinga presta condolências à todos os amigos e familiares dos pacientes”, afirmou.

Até o momento, os pacientes que faleceram com diagnóstico positivo para covid-19 no município são quatro homens com idades de 48, 59, 63 e 77 anos; e três mulheres que tinham 47, 73 e 85 anos.