Maio registra abertura de 364 novas vagas de emprego em Caratinga

Colheita do café foi a responsável por esse bom desempenho na geração de emprego

DA REDAÇÃO – A geração de empregos com carteira assinada teve saldo positivo em maio, com a criação de 32.140 vagas, informou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quinta-feira (27) pelo Ministério da Economia. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo positivo em maio foi resultado de 1.347.304 admissões contra 1.315.164 desligamentos ocorridos no período. Caratinga também registrou números positivos, saldo de 364 postos de trabalhos, pois em maio foram registradas 996 admissões e 632 demissões.

É o terceiro ano seguido em que o mês de maio apresenta saldo positivo no país, apesar de uma ligeira queda no volume total de novas vagas na comparação com o mesmo mês nos anos de 2017 (34,2 mil) e 2018 (33,6 mil).

No acumulado do ano, foram criados mais 351.063 postos de trabalho, o que elevou para 38,761 milhões o estoque de empregos formais no país. É o maior estoque desde 2016, quando o Caged registrou 38,783 milhões de empregados com carteira assinada.

Destaques

O crescimento do número de vagas em maio foi impulsionado pela agropecuária, setor que registrou, sozinho, a abertura de 37.373 empregos. O cultivo do café e da laranja responde pela maior parte das contratações, cerca de 33 mil. Também aparecem com destaque atividades de apoio à agricultura e a criação de bovinos.

Na construção civil, foram abertos 8.459 empregos, principalmente em obras de construção de rodovias e ferrovias, projetos para geração e distribuição de energia elétrica e instalações elétricas. Em seguida, aparece o setor de serviços, com saldo positivo de 2.533 novas vagas, destaque para serviços médicos e odontológicos, ensino, comercialização e administração de imóveis e instituições de crédito e seguros. Administração pública (1.004) e extração mineral (627) também registraram resultado positivo.

No comércio, tanto varejista quanto atacadista, porém, houve mais demissões do que contratações, com o fechamento de 11.305 postos de trabalho. Em seguida, aparece a indústria de transformação, que fechou 6.136 empregos.

O salário médio de admissão no mês de maio foi de R$ 1.586,17, e o salário médio de quem foi demitido, de R$ 1.745,34 no mesmo período.

Regiões

No recorte geográfico, quatro das cinco regiões do país tiveram saldo positivo na geração de empregos, com destaque para o Sudeste, que respondeu por 29.4 mil empregos, seguido por Centro-Oeste (6.148), Norte (4.110) e Nordeste (3.319). A exceção foi a Região Sul, que terminou o mês com o fechamento de 10.935 vagas formais de emprego.

Caratinga

Durante o mês de maio, Caratinga registrou 996 admissões e 632 demissões, saldo de 364 postos de trabalho. Esse bom desempenho foi alavancado pelo setor de agropecuária, isso devido a colheita de café. Este setor apontou em maio, 377 contrações e 57 dispensas, saldo de 320 vagas.

A indústria de transformação vive um bom momento em Caratinga, já que em maio apresentou 137 admissões e 98 demissões, saldo de 39 vagas. O setor de comércio se manteve em alta, apontando 207 admissões e 185 dispensas, saldo de 22 postos de trabalho. Em seguida surge o setor de serviços (saldo de 17 vagas), mostrando em maio 244 contratações e 227 baixas em carteiras de trabalho.

Pelo lado contraproducente na geração de empregos, a construção civil é o setor que ‘lidera’, registrando 24 contratações e 43 desligamentos, saldo negativo de 19 vagas. A administração pública foi outro setor com números ruins (-9), com duas admissões e onze dispensas. Por fim, o setor da extrativa mineral, que gerou cinco contratações e onze desligamentos (-6).

Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 996 59,71 1.668 0,59 170.116 0,07 1.347.304 2) Desligamentos 632 66,53 950 0,42 151.736 0,05 1.315.164 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 15.427 60,83 25.359 0,39 3.994.667 0,04 38.410.428 Total de Estabelecimentos 4.224 46,52 9.080 0,45 939.501 0,05 8.214.037 Variação Absoluta 364 718 18.380 32.140

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 377 54,64 690 1,16 32.475 0,32 118.862 2) Desligamentos 57 41,30 138 0,33 17.409 0,07 81.489 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 526 24,03 2.189 0,19 271.455 0,03 1.556.242 Total de Estabelecimentos 211 22,30 946 0,25 85.592 0,04 529.863 Variação Absoluta 320 552 15.066 37.373

Setor: Indústria de Transformação

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 137 75,69 181 0,55 25.099 0,06 212.638 2) Desligamentos 98 62,03 158 0,40 24.521 0,04 218.774 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 1.588 55,10 2.882 0,21 746.775 0,02 7.178.109 Total de Estabelecimentos 275 45,99 598 0,36 76.993 0,04 658.843 Variação Absoluta 39 23 578 -6.136

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 207 64,89 319 0,58 35.535 0,07 316.984 2) Desligamentos 185 61,87 299 0,54 34.161 0,06 328.289 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 5.349 61,65 8.677 0,57 934.425 0,06 9.012.881 Total de Estabelecimentos 1.502 45,63 3.292 0,53 280.757 0,06 2.596.408 Variação Absoluta 22 20 1.374 -11.305

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 244 55,71 438 0,44 55.915 0,04 559.940 2) Desligamentos 227 81,36 279 0,40 56.104 0,04 557.407 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 6.765 77,54 8.725 0,42 1.608.556 0,04 17.226.870 Total de Estabelecimentos 1.945 53,30 3.649 0,44 438.747 0,05 3.986.504 Variação Absoluta 17 159 -189 2.533

Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 24 77,42 31 0,12 19.273 0,02 124.022 2) Desligamentos 43 79,63 54 0,24 18.076 0,04 115.563 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 757 75,32 1.005 0,31 246.427 0,04 1.975.590 Total de Estabelecimentos 262 55,86 469 0,56 47.150 0,07 374.414 Variação Absoluta -19 -23 1.197 8.459

Setor: Administração Pública

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 2 100,00 2 0,59 340 0,04 4.978 2) Desligamentos 11 100,00 11 4,01 274 0,28 3.974 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2019 258 15,40 1.675 0,28 91.048 0,03 848.639 Total de Estabelecimentos 9 14,75 61 0,31 2.893 0,03 26.055 Variação Absoluta -9 -9 66 1.004

Setor: Extrativa Mineral