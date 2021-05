Campanha é finalizada com a ministração de palestra para motoristas da rede municipal de saúde em Inhapim

INHAPIM – Atendendo convite formulado pela secretaria de Saúde de Inhapim, o tenente Christófori ministrou uma palestra educativa sobre direção defensiva e segurança no trânsito para os motoristas da rede municipal de saúde de Inhapim, finalizando uma série de ações voltadas para população sobre a importância da segurança no trânsito.

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Para a secretária de Saúde Luciana Seixas, o objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil com foco na prevenção de acidentes no trânsito. “A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas” comentou.

Já o tenente Christófori lembrou da resolução editada pelas Organizações das Nações Unidas, em março de 2010, sobre a década de ação para segurança no trânsito, definido o período compreendido entre 2011 à 2021, para enfoque do tema. “A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução definindo o período de 2011 a 2021 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas.

São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o terceiro, na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses acidentes já representam um custo de US$ 518 bilhões por ano ou um percentual entre 1% e 3% do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país.

Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2021 (passando para a quinta maior causa de mortalidade) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano com traumatismos e ferimentos. A intenção da ONU com a “Década de Ação para a Segurança no Trânsito” é poupar, por meio de planos nacionais, regionais e mundial, cinco milhões de vidas até 2021” esclareceu.

Para a técnica de enfermagem e vereadora Valdilene Salgado (MDB), que participou da reunião e, devido a profissão, acompanha diversas ocorrências envolvendo acidente de veículos, a campanha traz um chamado à responsabilidade compartilhada entre governos e sociedade para reduzir acidentes e mortes no trânsito; “Só conseguiremos ter o sucesso que desejamos se tivermos uma divisão de responsabilidades, se a nossa sociedade, se as entidades, entenderem que cada um tem um papel fundamental na perseguição dessas metas e desses objetivos”, afirmou.

O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito.

A escolha do mês de maio ocorreu pela Organização das Nações Unidas (ONU) ter definido a Década de Ação para Segurança no Trânsito em 11 de maio de 2011. Já a cor amarela simboliza sinalização e alerta no trânsito.

Assessoria de Comunicação