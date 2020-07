Maconha e crack apreendidos em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas em São Domingos das Dores. A ocorrência foi registrada na rua Antônio Pereira de Queiroz.

A guarnição percebeu que havia uma grande movimentação de pessoas envolvidas com o uso e consumo de drogas. Diante da situação, foi feito monitoramento do adolescente, que é contumaz no tráfico de drogas. Os militares observaram que ele entrou diversas vezes em um imóvel abandonado.

Ao avistar os policiais, o adolescente tentou fugir e dispensou um invólucro, porém, foi alcançado e submetido à busca pessoal. Com ele foram encontrados R$ 47,00 no bolso da bermuda. Realizada vistoria no lote vago, foi localizado em um saco plástico com 13 pedras de crack embaladas e prontas para serem comercializadas. E no imóvel abandonado, a polícia encontrou quatro buchas de maconha e uma porção grande da mesma droga, escondidas em buracos das paredes.

O adolescente foi apreendido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil.