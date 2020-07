Lions Clube Caratinga Itaúna realiza assembleia on-line para a posse de nova diretoria

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna promoveu na última quarta-feira (01) uma sessão solene para a posse de sua nova diretoria para o período 2020-2021. Devido à pandemia do coronavírus, que assola o mundo inteiro, o evento foi realizado de forma virtual, através da plataforma Google Meet, atendendo às recomendações do poder público e dos órgãos de saúde em relação ao distanciamento social. Por meio da plataforma foi possível a participação de Leões de todo o Distrito e de outras regiões do Brasil, numa área de abrangência que equivale a cerca de 800 quilômetros quadrados.

Rosângela Maria Medeiros Santana e seu companheiro Paulo Roberto Santana conduziram o Lions Clube Caratinga Itaúna durante o ano leonístico 2019-2020 e agora deixam a presidência do clube de serviço. O período foi marcado pelo companheirismo e o fortalecimento da união e da amizade entre os sócios. Ações de atividades sociais também foram marcantes. As metas estipuladas pelo Lions Clube Internacional, pelo Distrito e também as próprias, foram cumpridas.

Rosângela Medeiros diz ter buscado estabelecer frentes de trabalho: “Procuramos dar total assistência aos projetos “Clube da Feliz Idade” e “Aquecer e não esquecer”. Ambos possuem mais de duas décadas de existência e caráter permanente. Outros programas e projetos foram desenvolvidos nos campos da Visão (saúde visual) e meio ambiente (conscientização, preservação, recuperação de áreas degradadas e de nascentes). O ‘Desapega’ foi a vanguarda dos trabalhos voltados para as questões ambientais e muitas de suas ações tiveram a participação de jovens. Quanto ao combate à fome, foram doadas toneladas de alimentos durante a gestão, em ações próprias ou em parceria com outros clubes. Sem falar da meta de prevenção ao diabetes e ao câncer em geral, em especial o pediátrico e os de mama e próstata. Outra iniciativa apoiada pelo Clube de Serviço também neste período foi a Feira Literária, que é desenvolvida em parceria com a Academia Caratinguense de Letras”.

Ao ser empossada, Margareth de Lourdes Boy Bacelar enfatizou o propósito de dar continuidade ao trabalho realizado pelo Lions Clube Caratinga Itaúna e disse saber dos desafios. “Nós, associados do Lions Clube Caratinga Itaúna, somos uma equipe. Trabalhamos e compartilhamos as alegrias, e em união enfrentamos as dificuldades e os desafios, sempre com confiança de que faremos um trabalho social qualificado e de muitos resultados”.

A presidente Margareth concluiu: “com garra e com a vontade de servir, faremos o melhor que pudermos! Sob as graças e a proteção de Deus e com o apoio dos associados e da sociedade de Caratinga, que sempre prestigia e colabora com nossas ações e é, na essência, muito solidária. ‘União, Ação e Doação’, esse é o lema de nossa gestão, englobando o companheirismo, as atividades sociais e o desprendimento e compromisso dos associados, sempre observando a ética, a missão, visão e valores de nosso Lions Clubs International”.

O ex-presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna e atual segundo vice-governador do Distrito LC-12, Celestino Januário Bacelar, deu posse à nova Diretoria. “É uma grande honra para mim vivenciar e comprovar o excepcional trabalho realizado pela ex-presidente Rosângela e seu companheiro Paulo Santana. Ao mesmo tempo, tive a honra de dar posse à minha companheira e esposa Margareth Boy. Estamos certos que com as bençãos de Deus, o apoio dos associados e da sociedade, que muito confia no Lions, prestaremos também um serviço social qualificado e de excelência.”

Durante a Assembleia, presidida inicialmente por Rosângela Medeiros e encerrada por Margareth Boy, diversos dirigentes leonísticos fizeram o uso da palavra, dentre eles o recém-empossado governador do Distrito, Luiz Antônio da Silva e o primeiro vice-governador Neymar Cardoso da Silva. A ex-governadora Ivanir Beltrame Rocha, que esteve à frente do Distrito no período 2019-2020, também participou. Todos destacaram os trabalhos realizados pelo Lions Clube Caratinga Itaúna e desejaram sucesso à nova presidente.

A Diretoria ficou assim composta:

Presidente: Margareth de Lourdes Boy Bacelar;

Primeiro vice-presidente: Ciro Fontes da Costa;

Segundo vice-presidente: Wagner de Freitas Boy;

Terceiro vice-presidente: Ricardo Pinheiro Laignier;

1ª secretária – Vânia Celeste Soares de Souza;

2º secretário Ricardo Pinheiro Laignier;

1º tesoureiro – José Maia de Assis;

2ª tesoureira – Maria Célia Corrêa Bonfim Ribeiro;

Assessor de comunicação e Marketing: Eugênio Maria Gomes;

Diretora social: Carine Lourdes Soares Mota;

Diretor animador: Paulo Sérgio Silveira;

Diretor de clube: Eduardo Campos Porto;

Administrador de Clube: Giovani José Vieira;

Assessora de associados: Clotilde Maria Ferreira Junqueira;

Coordenador do LCIF: Luiz Eduardo Araújo Gomes;

Diretora vogal: Eny Miranda Salim;

Diretor vogal: Paulo Roberto Santana;

Diretor vogal Sebastião Gomes Zeferino,

Diretora vogal: CaL Neyda Araújo Porto.