Lançado cronograma de obras de recapeamento/asfaltamento

Confira as 43 localidades inicialmente contempladas

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga assinou ontem a ordem de serviço para realização das obras de recapeamento/asfaltamento das ruas da cidade. O cronograma que contempla inicialmente 43 vias também foi apresentado.

Participaram do ato, o prefeito Welington Moreira; o deputado federal Mauro Lopes e o presidente da empresa ganhadora da licitação, José Luiz.

Inicialmente, o chefe do executivo justificou o motivo das obras ainda não terem sido iniciadas. “Temos a mania de dizer e tem que se fazer isso, que nada se faz sem planejamento. Você tem que planejar e desde que assumimos o governo preparamos para isso, em todos os sentidos, inclusive financeiramente, que é o principal. E quando nós sentimos que estava devidamente preparado, em condições para que pudéssemos fazer, sim, nós fizemos. E tivemos uma outra situação do atraso, infelizmente, de alguns atores que pensam negativamente na política, que tem que trabalhar para que as coisas não aconteçam pra que tenham condições de chegar onde pretendem. E essas pessoas atrasaram o processo até onde puderam”.

Dr. Welington ressaltou que o anúncio das obras somente foi realizado quando o executivo estava “com tudo em mãos”. “Agradecer ao deputado Mauro Lopes que foi preponderante junto ao Governo Federal, o Conselho Monetário Nacional, para que houvesse essa disponibilização dos recursos pra que Caratinga estivesse incluído nesse rol de cidades que tinham condições de contrair esse financiamento”.

O prefeito ainda citou que o período chuvoso foi um fator que prejudicou o planejamento dos trabalhos. “Depois vieram as chuvas, não adiantava nós taparmos buraco com asfalto frio, porque a única possibilidade de realizarmos uma obra de tapa buracos é essa. Mas, não resiste às chuvas, iríamos perder dinheiro. Agora sim, tendo a certeza que o período chuvoso está por finalizar, a empresa realizará obras com asfalto quente, que se pode trabalhar com ele inclusive em temperatura ambiente, mais baixa, garoa você ainda consegue trabalhar. De melhor qualidade, maior resistência e estará atendendo realmente os anseios da população e, principalmente, de nós que queremos ter uma cidade em condições de circular com seu veículo e não cair em um buraco aqui, outro ali”.

A OBRA

O prefeito Welington frisou de que formas as obras serão distribuídas. “Estaremos começando pela periferia, automaticamente é onde há a maior necessidade e concomitantemente a isto, a ser definido pela empreiteira, qual área do centro iremos estar iniciando as obras. Objetivo nosso é que tenhamos em breve espaço de tempo todas as ruas planejadas devidamente pavimentadas e dentro daquilo que imaginávamos através do projeto que foi idealizado pela Prefeitura, através do seu corpo de engenharia”.

As áreas rurais também estão no planejamento executivo, para uma próxima etapa a ser lançada. “São ruas que serão recapeadas e algumas outras até praticamente asfaltadas em razão da condição de cada uma delas. O asfalto da qualidade que estamos buscando fazer será realmente novo. Os distritos entrarão na segunda etapa em que nós já estamos planejando. Aquelas ruas que jamais tiveram a possibilidade de asfaltamento, a maioria dos distritos não tem asfalto, estaremos fazendo. Não vamos dizer que iremos fazer todas as ruas, mas, estaremos atingindo o máximo possível dentro daquilo que nós planejamos para o quadro financeiro da prefeitura neste momento. Mas, todos os distritos e todos os bairros serão contemplados com alguma obra referente a esse quantitativo financeiro que nós conseguimos obter junto à Caixa na contratação da empresa que estará realizando essas obras”.

José Luiz explicou que a empresa vencedora da licitação tem muita experiência com esse tipo de pavimento, cujo objeto principal é o setor da construção pesada. “O que está especificado, foi licitado para esse tipo de obra, é um pavimento concreto betuminoso usinado a quente. Esse recapeamento é uma capa nova, completando a capa existe. Primeiramente será ajustado com a prefeitura um tapa buracos, para depois fazer o recapeamento em si. Será feito um planejamento executivo, é uma obra que tem muita interferência tanto para a empreiteira quanto para a população de modo geral e comércio, achar os melhores locais e melhores formas de trabalhar para impactar menos a comunidade”.

Conforme o empresário, está previsto que a obra seja concluída em 120 a 150 dias. “Dessa forma, acreditamos que iniciamos o trabalho até final do mês, estamos num período de chuva ainda que é praticamente impraticável se fazer, mas, acredito que os serviços de tapa buracos já poderão ser iniciados antes do final do mês”.

O deputado federal Mauro Lopes destacou que o município de Caratinga está anunciando obras de forma segura e com transparência. “Estou falando aqui de política, sou deputado, mas de política sadia e não de politicagem. Sempre fiz o melhor para Caratinga, seja qual prefeito que tiver estou sempre focado em trazer benefícios para nossa querida Caratinga. Com referência a essas obras agora, posso falar com propriedade que fui diretor do DNER, executei muitas obras no Brasil inteiro, asfaltamento, trabalhei muito nessa área e o Welington foi muito feliz em fazer esta licitação porque lembro-me quando eu mandava recurso nos governos passados, tem empreiteira que entrou aqui, o dinheiro veio e a obra não foi feito, o dinheiro acabou. Não foi feito agora, exemplo a Caratinga- Dom Modesto, que não foi feito. Tem muitas coisas que veio o dinheiro e a obra não aconteceu”.

O político ainda caracterizou como uma “obra de responsabilidade”. “Dinheiro público tem que ser bem analisado, olhar o poder de endividamento do município, ter uma análise feita pelo Sistema Monetário Nacional, pela Caixa Econômica, saber se o município tem condições de pagar. Tudo isso é analisado para depois autorizar, então demora, isso desde o ano passado que o Welington está tentando pra conseguir. Muitos vão dizer que é obra eleitoreira, mas não, é obra feita na hora certa, momento certo e a época em que saiu o recurso específico, o dinheiro saiu agora. Teremos uma Caratinga bem melhor para se viver, com ruas bonitas”.

PAGAMENTO

A obra será custeada com um recurso de R$ 12 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Welington explicou quais serão as etapas a partir do início das obras. “O empréstimo já foi autorizado desde o ano passado. Agora, o dinheiro já está disponível na Caixa Econômica Federal, à disposição de Caratinga. À medida que a empreiteira for realizando as obras, a Caixa irá solicitar a prefeitura que informe o quantitativo realizado e esse pagamento será feito quase diretamente Caixa-Empresa”.

O prefeito ainda esclareceu de que modo o executivo irá fazer o pagamento deste valor. “Estaremos aproveitando das parcelas que o Governo do Estado nos pagará referente aquilo que ficou nos devendo durante dois últimos anos, dispensamos o período de carência para justamente podermos pagar menos e em menos tempo. Queremos chegar ao final do ano com o caixa da prefeitura enxuto e em condições de investir alguma coisa a mais naquilo que é necessário”.