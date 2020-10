Justiça Eleitoral e PM traçam estratégias para o pleito de 15 de novembro

CARATINGA– A Justiça Eleitoral se reuniu na tarde de ontem com militares para tratar da segurança pública nas Eleições 2020. Os juízes das 71ª e 72ª zonas eleitorais, José Antônio de Oliveira Cordeiro e Alexandre Ferreira foram recepcionados pelo comandante do 62° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Luciano Reis.

Em entrevista à imprensa, os juízes também fizeram um balanço de suas atuações, até o momento, relacionadas ao processo eleitoral.

Conforme o juiz Alexandre, a reunião buscou estreitar os laços de amizade com a Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma grande parceira da Justiça Eleitoral. “Nosso objetivo é verificar alguns detalhes de cidades, locais de votação que às vezes costumam ter maior movimento. E também com relação à atuação da Polícia Militar no que diz respeito à propaganda eleitoral, para que possamos coibir qualquer irregularidade. E alguns outros assuntos que temos que tratar para que a eleição flua de maneira mais rápida e dinâmica”.

Alexandre Ferreira ainda esclareceu em relação à realização de comícios, que são tradicionais durante a campanha. “Nós estamos permitindo, mas, claro que os organizadores terão que manter todo um procedimento de segurança, distância, para que possamos evitar o contágio com o Coronavírus”.

O juiz eleitoral da 72ª zona eleitoral também falou sobre o ‘derrame de santinhos’, que provocam a poluição nas ruas da cidade. “É algo que temos que fazer o caráter educativo, pretendemos reunir as coligações, os representantes, para que todos os eventos sejam feitos da forma mais limpa possível. Para que a gente deixe a cidade limpa após as carreatas e passeatas que são feitas nesse período eleitoral”.

OUTRAS PRÁTICAS

O juiz José Antônio enfatizou o trabalho incessante da Justiça Eleitoral em relação ao processo eleitoral. “As ações estão correndo, não tenho sábado, nem domingo. Temos as coligações para o cargo majoritário que é o de prefeito; no caso dos vereadores são só os partidos, a eleição proporcional. Mas, estamos repletos de ações, infelizmente os ilícitos, tanto cíveis, administrativos e criminais estão ocorrendo e a Justiça, no exercício do poder de polícia do juiz eleitoral está acompanhando e tentando dar a devida medida cabível de forma até um pouco dura. Sabemos que depois essas ações podem até levar, inclusive, à cassação de mandato, de registro”.

José Antônio ainda disse sobre as Fake News, que têm ganhado uma atenção especial do Tribunal Superior Eleitoral. “Aquele candidato que está extrapolando o limite da lei, está sendo observado tanto pelo próprio partido adversário quanto pelo próprio candidato adversário, a coligação adversária e o Ministério Público. A Justiça está tentando dar uma resposta. Sobre as Fake News através das redes sociais, estamos acompanhando, estamos suspendendo muita propaganda. O Facebook tem colaborado, eles participam também e tudo muito rápido”.

O responsável pela 71ª zona eleitoral finalizou ressaltando que os candidatos também devem observar as condutas no dia do pleito. “No dia das eleições, lembrando sempre que qualquer tipo de propaganda é crime. Doação não pode. Isso é uma coisa pesada, crime dá cadeia; o cível dá inclusive a perda do mandato, a pessoa é eleita, mas vai ser prejudicada no seu mandato porque praticou ato ilícito”.

PM

O 62° Batalhão de Polícia Militar distribuirá militares em todas as seções eleitorais no dia 15 de novembro, para garantir a segurança do cidadão na hora do voto. Os militares já estão trabalhando intensamente, principalmente, junto às cidades da região. O tenente-coronel Luciano Reis ressaltou ‘tolerância zero’ aos crimes de trânsito, uso de foguetes e outros atos em desrespeito às leis e à ordem pública.