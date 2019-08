Jovem morre em acidente na BR-116

Colisão envolveu um veículo Gol e um ônibus

UBAPORANGA – Uma colisão, envolvendo um ônibus da viação Novo Horizonte, e um Gol, placas de Inhapim, foi registrada na madrugada de domingo (25) na BR-116, em Ubaporanga. O motorista do Gol, Alex Ferreira Alexandre, 19 anos, que residia em Piedade de Caratinga, morreu neste acidente.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. Conforme o PRF Luiz Tarcízio, o Gol invadiu a contramão. Segundo ele, “tudo indica que houve excesso de velocidade misturado com álcool”. O policial explicou que o acidente aconteceu numa reta, um local de boa visibilidade. “Pelos danos causados aos veículos e o ponto de impacto, a gente vê que o automóvel estava com excesso de velocidade e invadiu a contramão e acabou atingindo o ônibus. O automóvel estava saindo da festa em Ubaporanga e o ônibus vindo de São Paulo sentido ao Nordeste”.

O impacto foi tão forte que as rodas do Gol foram arrancadas. O automóvel ficou completamente destruído. Motorista do ônibus e passageiros não se feriram.

Os bombeiros militares retiraram Alex das ferragens do Gol. A Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente.