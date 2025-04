Jovem morre após colidir de moto contra caminhão na “Rua da Cadeia”

Faleceu na tarde dessa terça-feira(22), a motociclista Vitória Alves Cunha, 18 anos, que sofreu um acidente no final da manhã, na rua Coronel Antônio Saturnino, mais conhecida como “Rua da Cadeia”, no bairro Esperança.

De acordo com informações colhidas no local, a motociclista seguia no no mesmo sentido de um caminhão caçamba sentido Portelinha, quando ela colidiu na lateral traseira do veículo e caiu.

Com a força da colisão, a motocicleta caiu no quintal de uma casa que fica abaixo do nível da rua.

A jovem foi socorrida com ferimentos graves pelo Samu ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e acabou não resistindo aos ferimentos.

A jovem morava no Residencial 4, próximo à Portelinha.