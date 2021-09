Jovem é assassinado com seis tiros em Ubaporanga

UBAPORANGA – Diogo Henrique Tomaz Costa, 17 anos, foi assassinado no final da noite dessa quarta-feira (15), no córrego Paraíso, zona rural de Ubaporanga.

A Polícia Militar foi acionada para uma denúncia de disparo de arma de fogo no clube Copacabana, que fica no córrego Paraíso, e ao chegar ao local, encontrou a vítima.

De acordo com testemunhas Diogo havia chegado ao local onde estavam reunidos alguns amigos comemorando o aniversário de uma amiga, sendo que em determinado momento um indivíduo não identificado entrou pelos fundos, estando com capuz, de posse de arma de fogo, aparentando ser um revólver calibre 38, tendo efetuado vários disparos em direção a ele e depois fugiu.

O local foi isolado e acionada a perícia, que realizou os trabalhos de praxe.

O perito identificou oito perfurações entre entrada/saída. Diogo foi atingido por seis disparos.

A vítima possuía diversas passagens, entre elas tráfico de drogas, porte de arma de fogo e lesão corporal, tendo inclusive sido preso recentemente devido à lesão corporal.

Polícia Militar segue em diligências para identificação e prisão do autor.