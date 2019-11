Jogos quentes na Copa Mais Café

CARATINGA – A primeira edição da Copa Mais Café Golden Gols Society segue a todo vapor. A semana teve várias estreias. São vinte equipes correndo atrás do título da primeira competição formada por times exclusivamente por funcionários. O gramado sintético da Arena Golden Gol tem ficado agitado. Além de bons jogos, a galera tem comparecido para torcer pelos colegas de trabalho. Esta semana as partidas seguem sacudindo a galera no Golden Gol

Classificação Grupo A

1º Calpen: 6 pontos/2 jogos/2 vitórias/0 empate/0 derrota/11 s.de gols/15 g.marcados/0 c.vermelho/5 c.amarelo

2° Super Cabo TV: 3 pontos/1 jogo/1 vitória/0 empate/0 derrota/3 s.de gols/4 gols marcados/0 c.vermelho/2 c.amarelo

3º Hospital Nª Sª A: 0 pontos/1 jogo/0 vitória/0 empate/1 derrota/-5 s.de gols/0 gols marcados/1 c.vermelho/3 c.amarelo

4° Cartório R. Imóveis: 0 pontos/2 jogos/0 vitória/0 empate/2 derrotas/-9 s.de gols/5 gols marcados/1 c.vermelho/3 c.amarelo

5° SigNet: 0 ponto/0 jogo/0 vitória/0 empate/0 vitória/0 s.de gols/0 gols marcados/0 c.vermelho/0 c.amarelo

Classificação Grupo B

1° Casa do Biscoito: 3 pontos/1 jogo/1 vitória/0 empate/0 derrota/9 s.de gols/10 gols marcados/0 c.vermelho/2 c.amarelo

2° Casa Auxiliadora: 3 pontos/1 jogo/1 vitória/0 empate/0 derrota/5 s.de gols/8 gols marcados/0 c.vermelho/1 c.amarelo

3° DPC 2: 3 pontos/1 jogo/1 vitória/0 empate/0 derrota/2 s.de gols/4 gols marcados/1 c.vermelho/2 c.amarelo

4° Supermercado do Irmão: 0 ponto/2 jogos/0 vitoria/0 empate/2 derrotas/-7 s.de gols/5 gols marcados/0 c.vermelho/6 c.amarelo

5º RS Corretora: 0 ponto/1 jogo/0 vitoria/0 empate/1 derrota/-9 s.de gols/1 gol marcado/0 c.vermelho/3 c.amarelo

Classificação Grupo C

1° DPC 1: 4 pontos/2 jogos/1 vitória/1 empate/0 derrota/3 s.de gols/11 gols marcados/1 c.vermelho/7 c.amarelo

2º AECO: 3 pontos/1 jogo/1 vitória/0 empate/0 derrota/2 s.de gols/4 gols marcados/0 c.vermelho/2 c.amarelo

3° Real Básico: 1 ponto/1 jogo/0 vitória/1 empate/0 derrota/0 s.de gols/4 gols marcados/0 c.vermelho/2 c.amarelo

4º Ferrobrás: 0 ponto/1 jogo/0 vitória/0 empate/1 derrota/-2 s.de gols/2 gols marcados/0 c.vermelho/1 c.amarelo

5° Uni Paz: 0 pontos/1 jogo/0 vitória/0 empate/1 derrota/-3 s.de gols/4 gols marcados/0 c.vermelho/2 c.amarelo

Classificação Grupo D

1º DPC 3: 3 pontos/1 jogo/1 vitória/0 empate/0 derrota/8 s.de gols/11 gols marcados/0 c.vermelho/1 c.amarelo

2° Itaúna Embalagens: 3 pontos/1 jogo/1 vitoria/0 empate/0 derrota/1 s.de gol/4 gols marcados/0 c.vermelho/0 c.amarelo

3° Pablo Modas: 1 ponto/1 jogo/0 vitória/1 empate/0 derrota/0 s.de gol/6 gols marcados/0 c.vermelho/2 c.amarelo

4° Rio Doce: 1 ponto/2 jogos/0 vitória/1 empate/1 derrota/-1 s.de gols/9 gols marcados/0 c.vermelho/3 c.amarelo

5° Supermercado Boa Opção: 0 ponto/1 jogo/0 vitória/0 empate/1 derrota/-8 s.de gols/3 gols marcados/0 c.vermelho/1 c.amarelo

Artilharia:

Ronye de Oliveira Galhardo, 5 (CALPEN); Raul Augusto Lamas Lucas, 4 gols (Casa Auxiliadora); Fabio Adriano Moura de Almeida, 4 gols (DPC 1); Natanael da Silva Duarte, 3 gols (DPC 2); Breno Filipe Gomes de Jesus, 3 gols (Itaúna Embalagens); Jean Ciríaco da Silva, 3 gols (Uni e Paz); Gefferson Marlon de Souza, 3 gols (DPC 3); Ronaldo Quiorato Garcia, 3 gols (DPC 3); Marlon Pereira Silva, 3 Gols, (CALPEN); Willian Coronel de Souza, 3 gols (Casa Biscoito); Fabiano da Silva Ferraz 3 gols (DPC 1); Simeão da Costa Miranda, 3 gols (RioDoce); Thalles de Araújo Tome, 3 gols (Pablo Modas).

Rogério Silva