Investigado em caso de carros supostamente clonados afirma ter sido vítima de golpes

PIEDADE DE CARATINGA – Na última sexta-feira (19), a Polícia Militar apreendeu o veículo Fiat Toro, Freedom, de cor vermelha, que seria clonado. A apreensão se deu avenida Marechal Deodoro, centro de Caratinga. O condutor foi conduzido para a delegacia onde foi ouvido e liberado. No sábado (20) outro carro, um Fiat Argo, que também tinha sido adquirido pela mesma pessoa, mas já não lhe pertencia mais, também foi apreendido.

Ontem (22), o investigado Nilton Pereira de Castro Júnior, em entrevista à imprensa concedida em Piedade de Caratinga, cidade onde trabalha, procurou esclarecer a situação e disse ter sido vítima de um golpe. “É um momento muito complicado pra mim pra estar falando desses fatos, algo que está me deixando emocionalmente muito ferido, muito abatido, pois é uma situação que eu jamais esperava, jamais esperei passar, mas sou ciente que qualquer pessoa poderia ser vítima de um golpe dessa forma que eu fui, mesmo com todas as precauções que eu tomei em relação a esse carro que foi adquirido no ano passado”, pontuou Nilton.

Nilton explicou que adquiriu esse o Fiat Toro há cerca de quase um ano, através de uma plataforma digital, de um anúncio, entrou em contato com o vendedor, fez as negociação, todo checklist e não encontrou impedimento algum. “É um carro que foi checado. Eu tenho a comprovação. Foi adquirido numa cidade que não é Caratinga, porém esses detalhes vou deixar a cargo da investigação que seguirá em sigilo. Me coloquei à total disposição da justiça e do delegado para prestar todas as informações possíveis para esse caso ser apurado e elucidado, porque também é meu interesse, estou tendo um prejuízo financeiro muito grande. Não tenho envolvimento nenhum com essa situação, não sou revendedor de carro como tem sido colocado por aí. Estou me sentido muito desmotivado pelo que as pessoas tem falado sem saber”.

O investigado disse ter ficado surpreso ao saber que o carro pode ser clonado, já que diversas vezes passou por blitze policias e nunca suspeita alguma foi levantada. “Eu já viajei pra diversos lugares com essa caminhonete, tanto a lazer, quanto a trabalho, já passei por diversas blitze, já fui parado por diversas vezes tanto pela Polícia Rodoviária Federal fora do estado, tanto pela rodoviária estadual de Minas Gerais e de forma alguma foi constatado nada”.

VALOR DO VEÍCULO

Nilton disse que negociou o veículo dando uma entrada e parcelando o restante com o vendedor. “Negociei um valor de entrada e fiz um financiamento próprio, onde a própria pessoa financia o restante pra você. Adquiri a caminhonete pelo valor de R$ 68 mil, dei R$ 35 mil de entrada e financiei mais 22 parcelas de R$ 1.500, das quais já paguei algumas”.

Inclusive Nilton disse que lhe foi apresentado o recibo no momento da compra, e a transferência seria realizada no momento da quitação total, o que é de praxe nesses tipos de negociações.

SEGUNDO VEÍCULO

O segundo veículo, o Fiat Argo, Nilton disse que havia adquirido recentemente da mesma pessoa. “Esse veículo veio a meu interesse na sexta-feira véspera de carnaval, tinha aproximadamente sete dias que eu havia o adquirido da mesma forma, com a mesma pessoa. Porém quando fui abordado, com indício de adulteração, entrei em contato com essa pessoa por telefone que se dispôs a vir no sábado buscar esse veículo, dia que a polícia o recuperou, mas não estava mais na minha posse, já tinha sido devolvido ao vendedor e o valor estornado. Isso tudo será comprovado”, explicou.

Nilton disse que comprou o segundo veículo confiando no vendedor, pois até a abordagem policial, não imaginava que algo pudesse estar errado. Agora o investigado espera que o caso seja elucidado. “A gente está vivendo num tempo muito difícil, não sou primeiro acontecer isso, mas não acho que seria notório de ser detectado, os próprios policiais disseram que precisa de uma perícia, pois foi feito por profissionais, tenho ciência do meu não meu envolvimento, estou disposto a ajudar, aberto à investigação, e na fé de Deus vou conseguir provar minha inocência”, conclui Nilson, ressaltando sua esperança que os responsáveis sejam culpados e seus danos recuperados.