Internos do Asilo Pe. José Faustino em Inhapim são imunizados contra a Covid-19

INHAPIM – Na tarde desta última segunda-feira (1), a Secretaria de Saúde de Inhapim, cumprindo rigorosamente os critérios definidos pelo Ministério da Saúde, iniciou o processo de imunização de todos os idosos acima de 60 anos institucionalizados no Asilo Pe. José Faustino, perfazendo 39 idosos asilados imunizados.

Segundo o coordenador de imunização da secretaria de Saúde, o enfermeiro Rafael Leone de Paula, foram entregues pela Gerência Regional de Saúde em Coronel Fabriciano, 288 doses da vacina CoronaVac e AstraZeneca para o município de Inhapim, tendo como público alvo trabalhadores da saúde e os idosos de instituições de longa permanência.

Acompanhou os trabalhos de vacinação na entidade, que é filantrópica, o presidente Edson Marques de Oliveira (Titão), que manifestou sua satisfação pessoal com o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde: “Isso é um alívio para o coração da gente, preocupamos muito com o bem-estar de todos os nossos idosos asilados aqui na instituição” finalizou.

O processo de recebimento e vacinação seguem rigorosamente as normativas do Ministério da Saúde e dentro em breve, respeitando as etapas, toda a população deverá ser imunizada.

Assessoria de Comunicação