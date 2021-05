Inhapim: Iniciada distribuição do kit merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino

INHAPIM – O fornecimento de alimentação escolar, inicialmente desenhado como uma atuação pública para atender a agenda pontual de carência nutricional e específica para um público vulnerabilizado foi se consolidando em um programa de estado e de garantia de direitos. Logo, a alimentação escolar, passou de uma ação assistencialista e pouco abrangente, para um programa universal, que atende todos os alunos da rede pública brasileira. Sendo assim, a prefeitura de Inhapim através da secretaria de Educação iniciou na manhã desta última segunda-feira (10), a entrega do kit merenda a todos os alunos matriculados na rede municipal de Inhapim.

Segundo a secretária de Educação Carla Ervilha, o kit merenda será entregue diretamente na escola onde o aluno está matriculado. “Este ano o kit merenda, diferentemente do ano que passou, será entregue na escola e retirado pelos pais ou responsáveis pela matrícula do aluno, mediante documento com foto, horário estipulado, comunicado previamente pelo diretor/coordenador, com uso adequado de máscara, conforme preceitua as regras sanitárias vigentes”, esclareceu a secretária.

Por ser composta de itens perecíveis, o kit merenda ficará disponível aos pais no dia agendado. Os pais ou responsáveis que não retirarem a cesta e não justificarem o motivo no prazo de sete dias, não serão beneficiados na próxima entrega. Vale destacar que os recursos investidos na aquisição destes kits são provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

O kit merenda é composto por gêneros alimentícios industrializados, e também, produtos advindos da agricultura familiar conforme determina a Lei, e devido ao grande número de escolas municipais que compõe a secretaria de Educação, cada kit merenda recebeu da agricultura familiar, produtos alimentícios advindos da região onde o educandário está inserido.

Para o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, mesmo não tendo as aulas presenciais é extremamente importante que os alimentos cheguem à mesa dos alunos. “Investimos o dinheiro que seria usado na merenda escolar dos alunos para a compra desses kits. Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino receberão. Se uma família tiver três alunos matriculados em nossas escolas, receberão três kits, e assim por diante”, disse o prefeito.

Todos os itens que compõem o kit foram avaliados e recomendados pela equipe de nutricionistas do setor de merenda escolar. É importante reforçar que os gêneros alimentícios que compõem os kits são uma complementação alimentar para o aluno, um direito a ser garantido.