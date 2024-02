Este foi o carnaval da liberdade e da solidariedade. Grupo Tá No Sangue venceu concurso de blocos carnavalescos

INHAPIM- No último domingo (10), chegou ao fim o Inhapafolia 2024, um evento carnavalesco repleto de atrações musicais e atividades para todas as idades, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Inhapim. Durante os três dias de festa, o público pôde desfrutar de diversas atrações, incluindo uma matinê especial para as crianças e o aguardado concurso de blocos carnavalescos, que aconteceu no sábado (9).

O destaque do concurso foi o grupo de consciência negra Tá No Sangue, que conquistou o primeiro lugar e recebeu um prêmio no valor de R$1.500,00. Em segundo lugar, ficou o grupo Se Samba Eu Gamo, premiado com R$1000,00. Tia Ladinha, presidente do grupo Tá No Sangue, expressou a importância da premiação, destacando não apenas o valor financeiro, mas também a representatividade e o respeito conquistados pelo grupo na luta pelos valores da raça negra e pela preservação ambiental, tema escolhido como enredo do bloco campeão.

A premiação foi um reconhecimento do comprometimento do grupo com questões tão relevantes e demonstrou o apoio da comunidade ao trabalho desenvolvido. Aqueles que desejarem conhecer mais sobre o grupo Tá No Sangue podem entrar em contato com Imaculada Aparecida Silva (Tia Ladinha) pelo telefone (33)988998258.

O sucesso do Inhapafolia 2024 foi um reflexo da união, alegria e solidariedade presentes na comunidade de Inhapim, e certamente deixou boas lembranças para todos os participantes.

Texto: Magaly MelloDias