Inaugurado Bristol Caratinga Hotel

CARATINGA- Foi inaugurado na noite de terça-feira (29), o Bristol Caratinga Hotel. O empreendimento conta com 140 apartamentos estruturados com total conforto e sofisticação. Prestigiaram a cerimônia de inauguração, o prefeito Welington Moreira, além de empresários e vereadores. A benção das novas instalações foi realizada pelo padre Moacir Ramos Nogueira.

Com mais de 20 hotéis em operação nos estados de Amazonas, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a Bristol Hotels é reconhecidamente uma das marcas mais fortes nestes estados e também uma das parceiras que formam a Allia Hotels. Com mais de 30 anos de história e empreendimentos localizados estrategicamente em importantes cidades do país, a marca Bristol Hotels possui excelência nos serviços que presta a preços bastante competitivos.

Com organização estratégica, o Bristol Caratinga Hotel foi concebido com um projeto econômico e planejado para atender a todas as necessidades dos hóspedes. O novo hotel está localizado à Rua Antônio Cimini, Bairro Santa Zita.