Imbeense é transferido de helicóptero para Hospital João XXIII

Jovem passará por cirurgia após se acidentar em uma cachoeira e perder momentaneamente os movimentos dos braços e das pernas

CARATINGA- Bruno Campos, 27 anos, foi transferido de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, na manhã de ontem. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, após sofrer um grave acidente em uma cachoeira neste último domingo, (12), no Córrego dos Campos, Imbé de Minas.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves explica quais foram as providências iniciais, logo que o jovem e familiares buscaram por atendimento médico ainda naquele município. “Imediatamente ele foi encaminhado à nossa unidade de saúde, nossos técnicos observando que ele teve uma fratura e perda momentânea dos movimentos dos membros superiores e inferiores, encaminhou para o hospital, posteriormente conseguimos uma vaga para ele na UTI”.

Avaliado por um neurologista, foi constatada compressão da medula e fratura na coluna cervical na vértebra C5, ocasionando a perda momentânea dos movimentos dos braços e das pernas. Foi solicitada a transferência de Bruno na última segunda-feira (13) e a vaga foi liberada na quarta-feira (15). “Através do nosso agente de TFD (Tratamento Fora do Domicílio), Wilson, entramos em contato com o Hospital João XXIII que abriu as portas para a gente. Ele não poderia ser transferido por meio terrestre, então, entramos em contato com o Corpo de Bombeiros Militares que mais uma vez disponibilizou para nós um transporte aéreo, com mais rapidez e segurança para ele realizar a cirurgia e se Deus abençoar, voltar todos os seus movimentos”, destaca.

O jovem foi encaminhado até o aeroporto de Ubaporanga em uma ambulância cedida pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga e, em seguida, transportado de helicóptero para o hospital da capital mineira por uma equipe de bombeiros do Batalhão de Operações Aéreas (BOA).

ALERTA

Para amenizar o calor, muitas pessoas buscam cachoeiras e rios, como foi o caso de Bruno. Por isso, o secretário de Saúde deixa um alerta para os riscos de acidentes. “Em todos os municípios da nossa microrregião é comum a gente ver as pessoas em cachoeira. Temos que nos atentar, Minas Gerais já teve mortes por afogamento e também ter cuidado de não ficar pulando nas cachoeiras, porque debaixo da água não conseguimos ver o que tem, então, pode ser uma pedra, causando uma fratura temporária ou permanente. Temos que preservar a vida e tomar os devidos cuidados, principalmente nessa época de verão, que as pessoas costumam procurar esses locais”, finaliza.