Idoso se desentende com enteado por causa de internet e vai preso com arma de fogo

CARATINGA – Uma revólver calibre 32 foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (7) na rua Jequitibá, no bairro Floresta.

Segundo tenente Fábio, a ocorrência teve início após o COPOM (Centro de Operações Policiais Militares) receber informação de que teria um indivíduo de posse de uma arma no local e que ele estaria em atrito com o enteado dele.

“Equipes da PM deslocaram ao local, onde lograram êxito na apreensão da arma de fogo. Uma equipe saiu em diligências e conseguiu localizar o autor, que teria evadido do local, sendo ele encontrado atrás da Catedral, na Praça Cesário Alvim. Foi apurado que eles teriam se desentendido por motivo do senhor, um autor, de 74 anos, não concordar com a internet ligada dia e noite. Ele teria se desentendido com o enteado e essa foi a motivação dos fatos”, informou o tenente Fábio.

O autor preso foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma apreendida. Os militares apreenderam o revólver calibre com seis munições intactas. Também foi apreendido um coldre que continha mais munições.