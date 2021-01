Idoso recebe voz de prisão após ser acusado de estupro

Acusado é um militar da reserva e fraturou as pernas durante a tentativa de fuga

CARATINGA– Um idoso, 63 anos, que é militar da reserva, recebeu voz de prisão após ser acusado de estupro. A vítima é uma menina, 12. O caso foi registrado na tarde de sábado (16) no bairro Esplanada. O acusado fraturou as pernas durante a tentativa de fuga.

Conforme informações constantes no boletim de ocorrência, o acusado levou a esposa para o trabalho e retornou para sua residência. Ele trouxe um pote de açaí para a enteada. Na hora de entregar o pote, passou a mão no pescoço e nos seios da menina. Ao perceber a situação, a vítima se trancou no banheiro e passou a seguinte mensagem via WhatsApp: “mãe, socorro mãe, me ajuda, mãe eu não posso falar, o … tá aqui, ele passou a mão em mim, eu estou apavorada”.

Ao saber da situação, a mãe da vítima ligou para dois familiares, que residem na mesma rua e foram rapidamente ao local. Ao falarem sobre a mensagem enviada pela vítima e que iriam chamar a Polícia Militar, o acusado foi para o quarto dos fundos e trancou a porta. Ele pulou pela janela em um beiral de laje, escalou um muro, de aproximadamente, quatro metros e pulou em um lote vago para tentar fugir, porém com a queda acabou fraturando as pernas, permanecendo caído no lote vago.

A vítima foi ouvida pelos militares e confirmou os fatos. Já o acusado negou e disse que foi empurrado da janela do apartamento pelos familiares de sua enteada. Ele disse que não possui arma de fogo, mas já teve e a perdeu, mas ao consultar o sistema informatizado, os policiais verificaram que o acusado tem o cadastro de um revólver calibre 38. Sobre o fato de ter sido empurrado, uma testemunha disse que nada disso aconteceu e que realmente o acusado escalou e pulou o muro.

O acusado foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde um médico constatou as fraturas. Ele passaria por cirurgia, mas recebeu voz de prisão em flagrante, ficando internado sob escolta policial. Consta nos arquivos da PM que o acusado possui passagem pelo mesmo crime, caso este ocorrido em junho de 2018.