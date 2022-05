Idoso morre em colisão de moto com carro em Taparuba

TAPARUBA – O motociclista Joaquim Tomaz da Silva, 68 anos, morreu depois de colidir contra um carro na noite dessa última segunda-feira (16). O acidente foi registrado no KM 76 da BR-474, em Taparuba.

Segundo o condutor do Toyota Corolla, quando deslocava da cidade de Ipanema sentido Pocrane, ao passar perto do trevo de acesso à cidade de Taparuba, deparou com a motocicleta na contramão de direção, não tendo como evitar a colisão.

Devido a colisão o veículo Toyota Corolla pegou fogo, ficando totalmente incendiado. O motorista do carro não ficou ferido.

A perícia compareceu no local e irá emitir laudo apontando as causas do acidente. O corpo do motociclista liberado para o Instituto Médico Legal, em Caratinga.