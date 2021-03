Idoso encontrado morto margens da BR-116

Possivelmente, Expedito Pereira, 82 anos, foi vítima de atropelamento

UBAPORANGA – O corpo de Expedito Pereira Helena, 82 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8), no KM 512, da BR-116, em Ubaporanga. O idoso carregava milho em um carrinho de mão, que ficou totalmente destruído. As espigas ficaram espalhadas pelo local.

A equipe do Grupamento de Resgate de Ubaporanga foi acionada por volta das 7h, para um possível atropelamento. “Nos informaram que tinha um suposto atropelamento às margens da BR-116 sentido Caratinga perto do Neneco Borracharia. Fizemos o deslocamento, de imediato, e viemos averiguar, constatando que havia um corpo à beira da BR-116, então aguardamos a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia”, disse o socorrista Marcos Paulo.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Tarcízio, informou que todos os indícios encontrados indicam que Expedito foi atropelado. Segundo informado pela perícia da Polícia Civil, a vítima teve politraumatismo e um dos pés decepado.

“Segundo informações de moradores, esse senhor tinha o hábito de todos os dias fazer esse trajeto porque ele tem uma lavoura às margens da rodovia. Ele fazia esse trajeto por volta das 5h da manhã para cuidar da sua roça. E pelos danos causados no corpo dele e pelas marcas que nós encontramos, tudo indica que ele foi atropelado. Nós encontramos também a peça de um veículo, que indica que tenha sido um caminhão Mercedes-Benz de cor vermelha. Uma parte do veículo ficou desprendida no local próxima ao corpo. Então, por esta peça nós vamos tentar identificar qual veículo era, pois tinha um telefone em um adesivo afixado a esta peça”, explicou Tarcizio.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML).

Expedito era morador de Ubaporanga e, segundo relatos de populares, trabalhava com a venda de milho.