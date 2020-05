Idoso assassinado em Santa Efigênia

CARATINGA – O idoso José Lourenço de Lima, 76 anos, foi assassinado com golpes de machado. O crime aconteceu na madrugada de ontem, na rua Francisca Rosa, em Santa Efigênia, distrito de Caratinga. A Polícia Militar fez rastreamento e deteve o suspeito José Lázaro, 35.

Conforme levantamentos feitos pela PM, suspeito e vítima eram vizinhos, sendo que o idoso ainda ajudava esse indivíduo, no caso fornecendo alimentação e até medicamentos. José Lázaro chegou até a casa da vítima e pediu dinheiro, mas como José Lourenço negou atender o pedido, houve uma discussão. Então, José Lázaro pegou um machado e desferiu vários golpes no idoso, que morreu na porta de sua casa.

A PM foi acionada e conseguiu prender o suspeito, que negou o crime, mas de acordo com levantamentos dos militares, José Lázaro teria tentado queimar as roupas que estaria usando no momento do crime.

A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou seus trabalhos e recolheu o machado. O suspeito foi conduzido para delegacia de Polícia Civil.