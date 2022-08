Homem preso preventivamente após descumprir medidas cautelares

IPANEMA – Autor de diversos crimes, sobretudo de furto, na região de Ipanema, um indivíduo, 44 anos, foi capturado pela Polícia Civil no último dia 16 de agosto e desde então está preso preventivamente no presídio de Inhapim. O pedido de prisão feito pelo Ministério Público de Minas Gerais(MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Ipanema já havia sido deferido pelo Poder Judiciário desde o dia 24 de março deste ano.

De acordo com o MPMG, o indivíduo é multirreincidente nas práticas criminosas, amplamente conhecido na comunidade como pessoa que se dedica com habitualidade à prática de delitos patrimoniais, sobretudo o crime de furto.

À época, apesar de haver requerimento do MPMG pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o indivíduo foi posto em liberdade com a imposição de medidas cautelares, tais como a obrigação recolhimento domiciliar no período noturno e finais de semanas ou feriados, proibição de ausentar-se da comarca, etc.

Ocorre que durante fiscalização realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), descobriu-se que ele descumpria, de forma deliberada e reiterada, as medidas cautelares que foram fixadas.

Diante de tais notícias, a Promotoria de Justiça de Ipanema requereu, novamente, ao Juízo da 2ª Vara Criminal a decretação da prisão preventiva.

Assim, o Ministério Público, com o apoio da Polícia Militar, está vigilante para garantir o cumprimento das condições fixadas para aplicação de liberdade provisória e gozo de benefícios concedidos durante a execução penal, sob pena de imediato reestabelecimento do cárcere, tal como ocorreu neste caso.

Segundo a Promotoria de Justiça, o mesmo procedimento e cautela estão sendo tomados em todos os casos de liberdade provisória e na execução penal.

Fonte: Assessoria MPMG