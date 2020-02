Homem morre após ser atingido por queda de árvore

CARATINGA – Silvair Lucas Fernandes faleceu no final da tarde desta quinta-feira (6), no córrego do Rio Preto, zona rural de Piedade de Caratinga, depois de ser atingido por uma árvore.

Segundo o cabo Adair, a Polícia Militar foi acionada pelo proprietário de um terreno de plantações de eucalipto, informando que Silvair estava fazendo o corte de uma árvore, quando outra, por ação do vento caiu sobre ele. “Como ele estava de costas e operando a máquina, pelo barulho não teve como ouvir a outra árvore caindo e morreu no local”, informou o militar.

O corpo de Silvair foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Caratinga e depois liberado para a família fazer o funeral.