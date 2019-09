Homem é detido por descumprimento de medida protetiva

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Atendimento a Mulher de Caratinga, efetuou a prisão em flagrante delito de Rogério da Silva Fonseca nesta quarta-feira (25) por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A PC recebeu denúncia anônima que o investigado não estaria respeitando medida protetiva imposta por decisão judicial, então os investigadores da DEAM foram até a residência da vítima para apurar os fatos, quando avistaram o investigado chegando lá. Abordado, o investigado declarou que tinha ciência da medida protetiva, tendo inclusive uma cópia da decisão judicial consigo, sendo preso em flagrante pelo delito 24-A da Lei 11340 (lei Maria da Penha).

Através do ocorrido, a Polícia Civil reafirma seu “compromisso no sentido de diligenciar para que as medidas protetivas deferidas pelo poder judiciário sejam cumpridas pelos agressores e que as vítimas possam se ver livres de seus algozes”.