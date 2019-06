Homem é detido após inventar acidente para chamar atenção da ex

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Para tentar uma reconciliação com a ex-mulher, o serralheiro Roney de Oliveira Armond, 32 anos, inventou que sofreu um grave acidente. Os bombeiros militares chegaram a ser acionados. O serralheiro acabou sendo detido depois que sua farsa foi descoberta. O fato foi registrado na noite desta terça-feira (11).

Equipes dos Bombeiros Militares de Caratinga e Grupamento de Resgate de Ubaporanga foram acionadas por volta de 23h desta terça-feira (11), para socorrer uma vítima que estaria presa às ferragens, com vários ferimentos graves depois de ter capotado seu carro na estrada de acesso a São Domingos das Dores, no trecho próximo a “Grutinha”.

O motorista da ambulância de Inhapim contou que estava abastecendo o veículo e a ex-mulher de Roney relatou que ele havia ligado dizendo estar todo machucado, pois havia sofrido um acidente. “Acionei os bombeiros, mas fui prestar os primeiros socorros e não o achamos. Fui olhando tudo pela estrada, pois tinha informação que ele teria batido no barranco. Depois ele disse a ex-mulher que o cunhando tinha o socorrido. A história estava estranha, pois ele tinha dito que estava preso às ferragens”, disse o motorista.

Assim que Roney foi encontrado pelos bombeiros militares, eles constataram se tratar de um trote e deram voz de prisão ao serralheiro. Segundo os bombeiros, Roney contou que não acionou o socorro, mas que inventou a história para a ex-mulher. Conforme os bombeiros, ele disse ainda que está separado há aproximadamente 30 dias e que nesta última terça-feira adicionou em suas redes sociais um perfil com nome de “Giovanna…”, que seria falso e estava sendo usado pela ex-esposa. Roney passou o dia trocando mensagens com esse contato, que acreditou ser sua ex. À noite decidiu inventar a história do acidente para ela. Em seguida, sua ex-mulher teria feito contato com a irmã de Roney e com várias pessoas dizendo estar preocupada com o ocorrido. Foi então que Roney disse que teve certeza que sua ex-esposa estava conversando com ele no falso perfil.

A ex-esposa disse à polícia que soube, através de uma amiga, que Roney estaria acidentado, então ligou para familiares dele e ninguém sabia desse acidente. Nesse momento, ela resolveu ligar para Roney e ele teria dito que tinha sofrido um acidente de carro e estava com vários cortes no rosto e por isso ela decidiu pedir ajuda no hospital São Sebastião em Inhapim e foi para o local com a ambulância, onde nada encontrou.

TROTE

O tenente Cruz, do Corpo de Bombeiro Militar, alertou para o prejuízo que um trote pode causar a sociedade. “Teve prejuízo material, deslocamento dos bombeiros e de vários outros órgãos, além do prejuízo maior a vida, porque na mesma hora desse fato poderia estar acontecendo uma situação de urgência e emergência com uma pessoa. O deslocamento foi longo de ida e volta, foram aproximadamente 2h, se tivesse tido outra ocorrência a pessoa estaria prejudicada”, disse o tenente ressaltando que a obstrução da linha telefônica também pode fazer grande diferença para salvar uma vida.