Grupo ‘Amigos do Hospital’ se mobiliza por reforma de salas de internação do HNSA

Serviços em cada sala têm o custo aproximado de R$ 5.000; grupo busca doações da sociedade

CARATINGA- O grupo Amigos do Hospital, formado com representantes de várias instituições da cidade, tendo por objetivo contribuir para a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, segue se mobilizando em torno das principais necessidades do HNSA.

De acordo com o coordenador do grupo, pastor Elan Tebas, os esforços no momento são para a reforma de salas de internação do prédio da Maternidade Grimaldo Barros de Paula, onde há um projeto de junção do centro obstétrico com o centro cirúrgico do hospital. “Estamos fazendo visitas ao hospital para verificar como está o andamento das coisas e chegando lá nos deparamos com a necessidade de fazer uma reforma nas oito salas de internação na maternidade. Porque o hospital vai começar a funcionar se Deus quiser a partir do prédio da maternidade, onde estão sendo construídas inclusive salas de cirurgia, todas reformadas, com alguns recursos que ainda restavam do Pro-Hosp foram comprados equipamentos. Estamos com uma expectativa muito boa de voltar até com a capacidade aumentada”.

Conforme pastor Elan, estes leitos para internação ainda não receberam nenhum tipo de intervenção, pois dependem da solidariedade da população, devido aos custos necessários. “São salas totalmente pendentes, precisa se arrancar um revestimento velho das paredes, fazer emassamento e pintura dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. Estamos, então, encabeçando a campanha para levantar doadores para fazermos essas salas a um custo aproximado de R$ 5.000 cada. Nosso grupo se propôs também a verificar e acompanhar a utilização das verbas. Não somos só canalizadores de recursos, também estamos acompanhando os gastos e o processo que as coisas estão sendo realizados. Muita transparência, padre Moacir como sempre disposto a abrir tudo, muito franco, estamos juntos”.

Quem desejar contribuir, seja com mão de obra, materiais ou dinheiro, pode entrar em contato com pastor Elan (33-99934-3843) ou com padre Moacir Ramos Nogueira e Rodolfo Brandão, diretamente no hospital. “Precisamos de parceiros, doadores que possam investir nessas salas, para que o hospital possa reabrir possivelmente na segunda quinzena de julho, se Deus quiser”, finaliza.