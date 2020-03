Governo capacita municípios para o Modelo de Excelência em Gestão

A partir de 31 de março, implantação será obrigatória para 66 municípios com mais de 50 mil habitantes

O Governo de Minas Gerais, por meio das secretarias de Estado de Governo (Segov) e de Planejamento e Gestão (Seplag) realizou, nesta semana, treinamento dos municípios para implantação do Modelo de Excelência em Gestão (MEG-Tr).

O modelo reúne padrões de referência para a gestão organizacional, constituídos pela integração e compilação de boas práticas de gestão. O objetivo é garantir o aprimoramento organizacional, o aperfeiçoamento dos fluxos e práticas, a maximização dos níveis de eficiência e efetividade e também da capacidade de geração de valor.

A partir do próximo dia 31 de março, para receber recursos de transferências voluntárias da União, 66 municípios mineiros que possuem mais de 50 mil habitantes passam a ter a exigência de implantação do MEG-Tr.

Os servidores municipais foram treinados pela diretora Central de Gestão de Convênios de Entrada da Seplag, Caroliny Miranda, que é responsável pela Rede +Brasil em Minas Gerais.

Caroliny apresentou os sete fundamentos do MEG-Tr e a forma de adesão ao modelo, como: formação de comitê com gestor municipal e demais membros oriundos de áreas diversas, permitindo um olhar sistêmico da prefeitura; preenchimento das respostas para as 148 alíneas do Meg-Tr; criação de conta na plataforma e aprovação dos membros pelo gestor municipal.

Ao final da apresentação, os representantes dos municípios tiveram a oportunidade de esclarecerem as dúvidas com a diretora.

Plataforma +Brasil

A Rede +Brasil é uma rede de governança colaborativa para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria dos processos de gestão das transferências da União, por meio da Plataforma +BRASIL, antigo Siconv. A rede atua em três eixos fundamentais: melhoria da gestão nos processos; capacitação dos usuários da Plataforma +BRASIL; e comunicação e transparência das transferências da União executadas na plataforma.