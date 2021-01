FUNEC/CASU E CIÊNCIA DE MÃOS DADAS

Programa de Iniciação Científica vai levantar dados sobre pacientes infectados pelo coronavírus em Caratinga e região

CARATINGA– O trabalho será desenvolvido por estudantes e professores do Unec através do Centro de Pesquisa Casu, instituições mantidas pela FUNEC – Fundação Educacional de Caratinga. É por meio da ciência que estamos caminhando para o fim da pandemia. Um alívio, mesmo sabendo que ainda temos desafios pela frente. Neste momento de grande valorização da ciência, o Casu Hospital Irmã Denise, abre as portas também para a Pesquisa. O edital para o Programa de Iniciação Científica do UNEC – PICIU, já está aberto. O Centro de Pesquisa Casu, propõe avaliações clínicas, cognitivas, funcionais, entre outros aspectos da saúde integral e reabilitação do paciente que contraiu o coronavírus. Tudo vai ser desenvolvido por estudantes e professores, a pesquisa depende também da colaboração dos pacientes.

O projeto de pesquisa propõe a abertura de um ambulatório de reabilitação dos pacientes pós-COVID. “O programa tem uma grande temática inicial que é COVID-19: pós-pandemia. A proposta é recrutar estudantes e professores do UNEC, independente da área de atuação, para participar da coleta de dados e do programa de reabilitação desses pacientes. Dessa maneira, conseguimos unir o Ensino, a Pesquisa e a Extensão com a prestação de serviço para a sociedade. Todos os pacientes que foram acometidos pela COVID-19 em Caratinga e região, tendo recebido atendimento hospitalar ou não, estão convidados a comparecerem ao Centro de Reabilitação FUNEC”, é o que afirma a professora Marina Matos de Moura Faíco, coordenadora de Pesquisa do Unec, que informou também que o agendamento para essas consultas pode ser feito por meio do telefone (33) 3322-7900 ramal 7977.

O Programa Bolsista de Iniciação Científica da FUNEC, apresentado pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, sob responsabilidade da Coordenação de Pesquisa, visa fomentar a ciência e incentivar o desempenho acadêmico exemplar. Os resultados dessa iniciativa são informações preciosas, sobre a pandemia da covid 19, colaborando com toda a comunidade. “Em poucos momentos da nossa história, ficou demonstrado com tanta clareza a importância da pesquisa científica para o progresso, o desenvolvimento e até para a própria sobrevivência da nossa sociedade. Sem a pesquisa, sem trabalho árduo e incansável de pesquisadores, não teríamos encontrado, em tempo recorde, uma vacina contra o coronavírus. A Fundação Educacional de Caratinga, que já realiza pesquisas através do seu Centro Universitário, agora aproveita essa oportunidade ímpar de contribuir ainda mais com a ciência, através do Centro de Pesquisa Casu, com foco específico no Covid-19”, disse o professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Unec.

Diante do contexto que está sendo deixado pela pandemia, esse é um grande avanço para ciência e ganho para a história: educação e saúde andando lado a lado. “O CASU, que tanto vem contribuindo para a recuperação da saúde e o bem estar de milhares de pacientes, agora também avança para o campo da pesquisa. Não poderia ser diferente, pois sendo um Centro de referência no tratamento do Covid tornou-se, também, um importante centro de coleta de informações sobre tudo o que se refere a esta terrível doença. Já temos vários estudos feitos na área, a partir de dados obtidos através dos atendimentos realizados em nosso hospital. Agora, com a implantação do Centro de Pesquisa do CASU, nossa contribuição à sociedade e à qualidade de vida da população ganha um reforço muito importante”, analisa Raquel Carvalho, que é diretora administrativa do Casu.

Para outras informações sobre o programa de pesquisa, acesse o edital disponível no site: www.unec.edu.br