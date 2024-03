Fruticultura avança na região

30 produtores participam do Programa de Assistência Técnica e Gerencial. Dia de Campo aconteceu nesta sexta-feira (01/03)

CARATINGA- A fruticultura está ganhando espaço em Caratinga e região. Os resultados positivos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Fruticultura, do Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais foram celebrados no Dia de Campo, evento realizado na manhã desta sexta-feira (01/03).

Conforme Roberto Aquino, presidente do Sindicato, os produtores venceram o receito de apostar em uma nova atividade e 30 produtores já participam do programa voltado para a fruticultura. “Estamos muito felizes, junto da Federação, o Senar e o Sicoob Credcooper com esse evento na área de fruticultura, trazendo novas tecnologias, atividades na área rural para desenvolvimento da região. Estão sendo atendidos vários municípios, com várias culturas, tanto banana, como limão, laranja, mexerica, o abacate em desenvolvimento. São culturas novas entrando em nossa região para melhorar a renda do nosso produtor. Esse dia de campo é o primeiro na área de fruticultura, vem a agregar informações para nossos produtores”.

Aquino enfatiza que o Sindicato dos Produtores Rurais terá vários cursos e capacitações ao longo de 2024. “Tanto na área de fruticultura, quanto na área de caprinocultura, de cafés; outras atividades para dentro de sua propriedade, como adubação, irrigação, na área de construções, desenvolvimento pessoal. Todas essas atividades são executadas através dessa parceria”.

Luiz Ronilson Paiva, gerente regional do Sistema Faemg/Senar, destaca que a região de Caratinga vem aumentando a diversidade produtiva no agronegócio. “Além do café, tem surgido a fruticultura, banana, abacate e algumas outras frutas, que têm dado ao produtor uma grande oportunidade de ofertar no mercado um produto de melhor qualidade, o produto que o mercado está pedindo. O papel nosso é ofertar aos produtores que estão desenvolvendo essa atividade, assistência técnica e gerencial e os treinamentos na área, para que eles possam cada vez mais especializar e trabalhar com maior qualidade, eficiência e lucratividade”.

Samuel Gonçalves, agente de desenvolvimento rural do sistema Faemg/Senar/Sindicato apresenta mais resultados positivos do acompanhamento. “Já temos uma equipe levando para a agroindústria, polpas de frutas, geleias e doces com essas frutas”.

O Sicoob Crecooper, que também é parceiro do Sindicato e do Faemg/Senar, apresentou suas soluções financeiras para os produtores. A gerente da carteira rural Rayane Lopes explica os serviços ofertados. “A cooperativa tem linhas de crédito diretamente para o produtor rural, como Pronaf, Pronamp, linhas de investimentos para adquirir alguma benfeitoria ou realizar algum tipo de investimento na propriedade. Se você é associado procure a agência, leve seu orçamento, demonstrando a necessidade e tipo de crédito necessário. Se não tiver conta, vamos passar os documentos necessários para se tornar associado”.

RESULTADOS

Joventino Flaviano de Oliveira cultiva bananas há três anos. Ontem, ele abriu as portas de sua propriedade para realização do Dia de Campo e fez questão de agradecer à orientação que recebeu através do ATeG Fruticultura. “A minha produção é pequena, mas, o resultado é excelente. Com ajuda do Senar e do Sindicato, agradeço muito, pois, não fosse isso não estaria produzindo nada. Minha banana aqui deu uma deficiência e com ajuda descobrimos o que faltava no terreno. Conseguimos fazer adubação, pulverização e a melhora foi muito boa. Aqui na roça está muito difícil, não tem mão de obra, a força minha já era, então, tem que ser tudo devagarzinho. Precisamos aumentar as coisas, mas, não está tendo mão de obra. Mas, a área da gente hoje tem crescido”.

Altino Júnior, supervisor de campo do programa, também observado que ao longo do trabalho de pouco mais de um ano, as melhorias na propriedade de Joventino são significativas. “Evolução muito grande. Ele passou mesmo a ouvir o técnico de campo com questões de adubação, isso está refletindo os resultados hoje de um ganho de produção na lavoura dele. E introduzir a fruticultura na região é de grande importância, não ficar somente dependente de uma cultura, que acaba sendo o café, mas, ter uma segunda renda”.

Aluísio Palhares, fundador da Comunidade Terapêutica Mãe Admirável, também participou do evento. A associação é um exemplo de realização da atividade de fruticultura. “Agradecemos ao Sindicato e ao Senar, porque ao longo de muitos anos é uma parceria que vem dando certo. Faz parte do nosso programa terapêutico para os acolhidos que lá estão para recuperação da dependência química, de álcool e outras drogas. Eles aprendem, portanto, profissionalizam. A gente, quando produz dentro da técnica, essa produção serve de alimento e estamos preparando também a chegar um ponto de comercializar, para ajudar também nas outras despesas. É algo fantástico que acontece em nossa região, não só na Associação, mas, para os pequenos produtores rurais. O plantio ordenado vale muito a pena, certamente vai produzir e produção é benção e revertida para as pessoas. No nosso caso para o serviço social que prestamos a esses homens e rapazes que tanto precisam”.