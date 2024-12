Fecomércio MG e deputados na luta para adiar pagamento do IPVA 

Fecomércio MG / Divulgação

Por iniciativa da Fecomércio MG junto aos deputados, o pagamento do IPVA será adiado e parcelado em 2025, aliviando a carga de despesas que sobrecarregam as famílias em janeiro. A medida também é de grande importância para todo o comércio de Minas Gerais que começará o ano de 2025 com o caixa mais reforçado do que em anos anteriores.

Tanto o envio do projeto para votação no mês de dezembro, quanto a votação nas comissões e no plenário da ALMG, decorrem de forte mobilização da Fecomércio MG e dos deputados mineiros que se sensibilizaram com a proposta de adiar e parcelar o pagamento do imposto.

Conforme o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, a aprovação do adiamento do IPVA representa uma conquista para o setor. “Essa era uma demanda antiga dos comerciantes que ficavam com o caixa descapitalizado no mês de janeiro com a situação repercutindo nos demais meses do ano. As despesas de começo de ano para as famílias as impedem de consumir como nos outros meses. Com a aprovação do PL pelos deputados, adiando o pagamento do IPVA, diferentemente dos anos anteriores, o comércio inicia o ano mais forte porque a capacidade de compra das famílias estará mais preservada. É um motivo de comemoração para todos!”

