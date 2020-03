Faveni permite que metade dos funcionários trabalhe de casa

CARATINGA – Com um grande número de funcionários, a Faveni também está tomando as devidas medidas preventivas para evitar uma possível contaminação pelo coronavírus.

Na tarde dessa quinta-feira (19), a reportagem esteve na nova sede da empresa na avenida Dário Grossi e conversou com a diretora Sheila Timóteo, que informou 50% dos funcionários foram liberados para trabalhar em casa, evitando assim qualquer tipo de aglomeração. “Primeiro afastamos as pessoas que estão dentro da zona de risco, com mais de 30 anos, as que têm doenças crônicas, as grávidas, e as que ainda estão amamentando. Depois fizemos análise da nossa rotina administrativa e escolhemos pessoas que poderiam executar o trabalho aqui dentro, dividimos as equipes e a partir de hoje metade fica aqui e a outra dentro de casa”, explicou Sheila.

Ainda segundo a diretora, todos os ambientes já dispõem de álcool em gel e sabonete líquido para a higienização. “Então estamos intensificando a cobrança, conscientizando os funcionários da importância de manter as mãos limpas, para não ter riscos. Nossos ambientes estão sendo higienizados várias vezes durante o dia, de acordo com as normas da secretaria de saúde”, disse Sheila.

UNIDADES PRESENCIAIS

O Grupo Educacional Faveni, através da faculdade Faveni está sendo uma das únicas instituições da região a permanecer com o processo ensino/aprendizagem sem interrupção.

Conforme Portaria do MEC n. 343 de 17 de março de 2020, as aulas presenciais podem ser substituídas por aulas em meios digitais, e assim a Faculdade Faveni o fez. As aulas a partir do dia 18 de março estão sendo realizadas através de apps interativos, como o Telegram, Skype, chamada de vídeo via WhatsApp, transmissão ao vivo no Facebook, entre outras. Os alunos recebem os conteúdos e atividades das disciplinas normalmente. “Essas estratégias visam contribuir para o processo de ensino aprendizagem dos alunos e não prejudicar o calendário letivo. Com a pandemia de coronavírus no Brasil, a metodologia EAD se torna a única forma segura que o aluno tem para continuar estudando e não interromper ou atrasar seu processo formativo. Os gestores e professores não têm medido esforços para garantir o sucesso de seus alunos, que contam agora com mais segurança e flexibilidade para seus estudos”, conclui Sheila.