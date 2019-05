Evento marca comemorações do Dia do Trabalhador na Funec

Futebol, música ao vivo, delicioso almoço e clima de encontro entre amigos

CARATINGA – Na última quarta-feira, 1º de maio, a Fundação Educacional de Caratinga-FUNEC promoveu uma almoço em homenagem ao Dia do Trabalhador. O evento aconteceu na Unidade II do Centro Universitário de Caratinga – UNEC, no Bairro das Graças, e contou com a participação de colaboradores de todas as mantidas. Esta é uma iniciativa tradicional na Instituição.

O diretor executivo da FUNEC, professor Antônio Fonseca, explica que “a Instituição tem como filosofia a valorização do colaborador, e entende que o relacionamento com seus colaboradores é motivo de muita honra e muita alegria para a Instituição, principalmente no Dia do Trabalhador.”

O clima durante o almoço foi de muita descontração, com partida de futebol revelando os craques da casa, almoço com música ao vivo e outras atividades.

Fábio Medeiros, que faz parte da equipe do Casu ressaltou a importância desses momentos para a criação do sentimento de pertencimento, como em uma família: “Eu me sinto em casa. Esses eventos tornam as pessoas mais próximas, e é disso que o mundo precisa, dessa humanização, que é um ato bonito e nobre”.