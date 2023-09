Estudantes de Dom Cavati são destaques na Olimpíada Nacional de Eficiências Energéticas

DOM CAVATI – Participar de uma olimpíada escolar é uma experiência importante e gera grande entusiasmo entre os estudantes. Para os jovens do 8° e 9° anos do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Ilma de Lana Emerique Caldeira, do município de Dom Cavati, a participação na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee) rendeu premiações e muito orgulho para a escola. As medalhas foram recebidas pela escola no início de agosto e, em comemoração ao “Agosto das Juventudes 2023”, uma cerimônia de entrega foi realizada com os estudantes premiados.

A participação ativa em olimpíadas nacionais escolares já faz parte da cultura da escola. Só em 2022, ano da campanha vitoriosa na Onee, que aconteceu em outubro do ano passado, foram cinco participações em olimpíadas nacionais da área de ciências da natureza, todas com a supervisão da professora de Ciências e Biologia, Fani Rodrigues de Oliveira. Para ela, a participação em Olimpíadas Escolares é uma importante oportunidade para que os estudantes tenham acesso ao conhecimento científico além da sala de aula, podendo vivenciar exames externos e se preparar para outros exames, como o Enem, por exemplo.

“O mais relevante é que os próprios estudantes superam seus medos e desafios, adquirindo conhecimento para a vida, descobrindo seus próprios talentos em diversas áreas”, reforça a professora. Ela conta que a competição foi realizada em duas etapas, com a primeira sendo um desafio on-line sobre a eficiência energética. A segunda etapa consistiu na realização de uma prova escrita, realizada na escola, baseado nos módulos, textos e atividades que estudaram.

Este ponto foi facilitado pelo trabalho realizado pela professora, que introduziu o conteúdo de energia elétrica nas aulas e adaptou o material das olimpíadas. “Acrescentei outras metodologias ativas, busquei parceria com o programa Cemig na Escola e ampliei o acervo de material para que a Olimpíada se tornasse algo prazeroso e que tivesse um resultado não só nas provas, mas também nas mudanças de hábitos dos alunos”, explica a professora.

Para os estudantes, a alegria em participar da competição foi enorme. Yoná Paula Sousa, medalhista de ouro e Marcus Vinícius Barbosa, medalhista de prata, foram alguns dos destaques da participação da escola nas olimpíadas. “Antes de sentarmos para fazer a prova, passamos por várias experiências, onde pudemos mudar o nosso ponto de vista e hábitos do dia-a-dia. A minha experiência foi muito boa”, relata a estudante de 14 anos.

Marcus relata todo o aprendizado adquirido durante o processo de preparação e participação. “Pude aprender sobre a eficiência energética, como ela é importante para a sociedade, como pode ajudar no meio ambiente, para termos um mundo mais sustentável”, além disso, o medalhista de prata conta que a olimpíada foi “muito interativa, com os desafios, a prova, os jogos, todos foram muito legais”.

Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee) leva informações sobre o uso racional da energia elétrica, além de contribuir para a criação de uma geração de consumidores conscientes, quantificando esse conhecimento através de desafios e provas. A Onee é voltada para estudantes do 8° e 9° ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil, os participantes premiados na disputa recebem diversos prêmios como medalhas, notebooks, bolsas de estudo e menções honrosas.