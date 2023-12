“O casamento entre impresso e digital já é uma realidade aos veículos de comunicação”

Rodrigo Silva Fernandes, presidente do Sindijori, destaca as vantagens de unir ao seu negócio à credibilidade dos jornais

DA REDAÇÃO- A publicidade atravessa o tempo. No começo do século XX, em meio à Segunda Revolução Industrial, as marcas perceberam a necessidade de divulgar os seus produtos. Apesar do número de marcas àquela época ser inferior aos dias atuais, elas já tinham a consciência da importância da divulgação e a opinião que as pessoas teriam sobre elas.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as empresas foram se despertando cada vez mais sobre o potencial de criar e desenvolver novos produtos. A divulgação tinha foco que o consumidor optasse pelo produto da anunciante, ao invés da concorrência. Os anúncios naquela época eram feitos através dos recém-lançados rádios e pelos jornais. E é claro, muito tempo depois, a internet, que reinventou o jeito de se comunicar com o público.

Ou seja, historicamente, os jornais demonstram sua força em aproximar o consumidor das empresas, por meio dos anúncios. Essa arte é dominada há muito tempo pelos jornais, que seguem agregando aos anunciantes, pois atinge um público diversificado, o que permite que a mensagem chegue a diferentes faixas etárias e perfis socioeconômicos. Além disso, muitos leitores acreditam na credibilidade dos jornais, dando mais confiabilidade ao anúncio.

O DIÁRIO conversou com Rodrigo Silva Fernandes, presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori), que destacou sobre a força da mídia local e regional e o trabalho que o Sindicato tem realizado em apoio aos jornais.

Muitas empresas estão “mergulhando” agora no universo da internet e anunciar por conta própria pode ser um desafio. Mas, já é uma arte dominada pelos jornais há muito tempo. Vale a pena associar as duas estratégias de marketing para impulsionar a marca?

Com certeza. Os veículos de comunicação impressos passam por grande transformação com a era digital. Em que pese o crescimento do digital, também temos o crescimento das “Fake News – notícias falsas”, e este mal é menor nos veículos impressos, que possuem grande credibilidade com seu público-alvo. Assim, a união do jornal impresso com os portais digitais tem condição de oferecer ao leitor o melhor dos dois meios (digital e impresso). Pois, dá maior agilidade a divulgação de notícias, mas, garante a confiança e credibilidade do impresso. Na verdade, hoje, a maioria dos jornais impressos já possui seu portal digital, onde também veicula as notícias do jornal impresso. O casamento entre impresso e digital já é uma realidade aos veículos de comunicação associados ao Sindijori, que capacitou e subsidiou esta transformação digital aos associados em Minas.

O jornal atinge a um público diversificado, isso permite que a mensagem chegue a diferentes faixas etárias e perfis socioeconômicos. Esse “leque” amplia os horizontes para o anunciante e traz leads mais confiáveis?

Com certeza! Acredito que cada veículo de comunicação tem sua particularidade. O jornal impresso possui um público-alvo com maior poder aquisitivo e poder de decisão. O digital tem grande capilaridade e fácil distribuição, principalmente nos mais jovens, que já não são atingidos com o mesmo impacto pelo impresso. Enfim, a união dos meios digital e impresso é boa para todos: anunciantes, empresas e leitor

Os jornais, especialmente os regionais ou locais, oferecem um alcance bastante positivo dentro de suas comunidades. Isso contribui para que a mensagem atinja diretamente aqueles que têm maior probabilidade de fazer negócios com a empresa?

Acredito muito na mídia local e regional! A mensagem ou anúncio quando divulgada pelo veículo local ou regional tem maior identidade e credibilidade junto ao público. Pois, o público de uma cidade identifica-se com o jornal, rádio, portal local, são estes veículos que comunicam diariamente com este público, que falam dos seus problemas, colaboram com aquela sociedade e entendem suas necessidades. A valorização da mídia local e regional é um dos pilares do Sindijori. Uma imprensa local forte é importante para defender e informar a comunidade local onde este veículo está instalado. Nas cidades com imprensa local forte, a comunidade tem maior poder de cobrança, maior voz para se expressar.

Muitos leitores acreditam na credibilidade dos jornais. De que forma isso dá mais confiabilidade ao anúncio?

Os leitores têm maior identificação com o jornal local, conhece a empresa, tem identificação. Nas cidades menores, o leitor conhece quem escreveu a matéria, colabora com a linha editorial do jornal. É o próprio leitor que encaminha notícias, reclamações e opiniões que são expressas pelo jornal local. Existe relacionamento e interação entre o leitor e o jornal, isso é algo que não existe com os grandes veículos. Além disso, é o jornal local que registra a vida cotidiana do município e defende as causas daquela comunidade. As informações que mais interessam e impactam diretamente o leitor chegam pelo jornal local. É a cobrança pela rua que precisa de obras de melhoria da prefeitura, o evento local promovido na cidade, o feriado local com mudança do horário do comércio, a mudança no atendimento do hospital local ou da escola dos filhos. Isso é divulgado no jornal local e não nas grandes redes de TV ou jornalões da Capital. Por isso a grande identidade e credibilidade do jornal local com seu leitor passam também para os anunciantes deste veículo.

O jornal, seja no formato online com site, redes sociais e PDF da edição ou no impresso, apresenta a visibilidade a longo prazo? Uma vez que são compartilhamentos e a possibilidade de ver o conteúdo várias vezes…

O jornal impresso e o digital também têm esta vantagem singular, podem ser revistos e repassados a qualquer tempo! Diferente da rádio ou TV que apenas naquele momento da exibição estão disponíveis para o ouvinte ou telespectador. O jornal passa de mão em mão e os estudos apontam que, em média, o jornal impresso é visto por cinco pessoas. Já no caso do digital, os links de acessos são distribuídos e redistribuídos pelos leitores e podem ser acessados a qualquer tempo e de qualquer lugar por meio da internet, que hoje é facilmente acessada com celulares, ou seja está disponível.

Com a modernização dos veículos de comunicação, a imprensa está se tornando um meio completo para divulgação. Como o Sindijori vem atuando em apoio aos jornais nesse processo de transformação digital?

O Sindijori vem realizando anualmente cursos de capacitação, modernização e consultorias técnicas aos seus associados. Ao longo dos últimos três anos, por exemplo, dezenas de jornais impressos associados ao Sindijori no interior e na Capital, desenvolveram seus portais, inovaram e modernizaram na relação com o leitor. Estas empresas passaram para o meio digital e hoje oferecem aos seus leitores conteúdo/informação confiável, útil e de qualidade por meio impresso e digital, disponível por meio de tablets, computadores, celulares etc. Esta modernização foi a redenção de diversas empresas que deixaram de perder receitas e leitores. Muitos jornais hoje faturam mais pelo digital que pelo impresso e passaram a atingir um número maior de leitores. O Sindijori congrega hoje a maior rede de portais de notícias de Minas Gerais, aliada a maior rede impressa, isso significa muito num mundo globalizado. Pois, tanto para o leitor que procura informação confiável, quanto para o anunciante que procura falar com todo o Estado de Minas Gerais, o Sindijori criou uma rede que aproxima leitores e anunciantes dos principais veículos de comunicação em cada região. Como diz o poeta, “Minas são muitas”, e se quiser falar com todas as Minas, basta falar com o Sindijori.